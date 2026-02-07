scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Surya Grahan 2026: इन 5 राशियों पर एक महीने रहेगा सूर्य ग्रहण का असर, ज्योतिषविद ने किया आगाह

17 फरवरी को साल का पहला सूर्य ग्रहण कुंभ राशि में दोपहर 3:26 से शाम 7:57 तक रहेगा. इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव लगभग एक महीने तक बना रहेगा. ज्योतिषविद ने बताया है कि इस ग्रहण के चलते कुछ जातकों के जीवन में कठिनाइयां बढ़ सकती हैं.

Advertisement
X
17 फरवरी को सूर्य ग्रहण दोपहर 3 बजकर 26 मिनट से लेकर शाम 7 बजकर 57 मिनट तक रहने वाला है. (Photo: ITG)
17 फरवरी को सूर्य ग्रहण दोपहर 3 बजकर 26 मिनट से लेकर शाम 7 बजकर 57 मिनट तक रहने वाला है. (Photo: ITG)

Surya Grahan 2026: 17 फरवरी को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है. यह सूर्य ग्रहण शनि की राशि कुंभ में लगेगा. यह सूर्य ग्रहण दोपहर 3 बजकर 26 मिनट से लेकर शाम 7 बजकर 57 मिनट तक रहने वाला है. ज्योतिषविद अरुणेष कुमार शर्मा का कहना है कि इस सूर्य ग्रहण का असर लगभग एक महीने तक बना रहेगा. कुछ जातकों को इसके नकारात्मक प्रभाव भी झेलने पड़ सकते हैं. इन्हें पेशेवर और निजी जीवन में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

सिंह राशि
सूर्य देव सिंह राशि के ही स्वामी हैं. साल के इस पहले सूर्य ग्रहण का सिंह राशि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है. आत्मविश्वास में कमी आएगी. करियर से जुड़े मामलों में हानि हो सकती है. जल्दबाजी या क्रोध में लिए गए फैसले बड़ा नुकसान कराएंगे. कार्यस्थल पर वरिष्ठ से अनबन हो सकती है.

कन्या राशि
यह सूर्य ग्रहण कन्या राशि के छठे भाव में घटित होगा. इस आपके विरोधी या दुश्मन एकदम से  सक्रिय हो सकते हैं. बने बनाए कार्य बिगड़ सकते हैं. धन हानि संभव है. खर्चे बढ़त पर रहेंगे. जल्दबाजी में कोई फैसला लेना नुकसानदायक हो सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

sapne me grahan dekhne ka arth
पैसे की तंगी या मानसिक तनाव? सपने में 'ग्रहण' दिखने का क्या है मतलब
grahan 2026
फरवरी–मार्च में लगेंगे दो ग्रहण, 4 राशियों को मिलेगा पैसा, प्रमोशन और प्रॉफिट
Surya Grahan 2026
महाशिवरात्रि के बाद सूर्य ग्रहण, इन 5 राशियों को हो सकता है जबरदस्त धन लाभ
Surya Grahan 2026
64 साल बाद फाल्गुन अमावस्या पर सूर्य ग्रहण पर राहु युति, 4 राशियों के लिए बड़ा खतरा!
Surya Grahan 2026
17 फरवरी को लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण, इन 5 राशियों को रहना होगा सतर्क

वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के लिए यह ग्रहण चौथे भाव में लगने वाला है. घर में बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है. निवेश से दूरी बनाना ही समझदारी होगी. गलत संगत आपको किसी बड़ी मुसीबत में फंसा सकती है. जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में झटका लग सकता है.

Advertisement

कुंभ राशि
यह सूर्य ग्रहण आपके लग्न भाव में ही लग रहा है. बेवजह की चिंता आपको परेशान कर सकती हैं. पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. विवादों से दूर रहें. वाहन सावधानी से चलाएं. चोट-दुर्घटना से जितना संभव हो सके बचने का प्रयास करें.

मीन राशि
मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण हानि भाव में लगने वाला है. आर्थिक मामलों में ज्यादा सावधानी बरतनी होगी. बिना योजना खर्च करने से नुकसान हो सकता है. व्यापार में उतार-चढ़ाव संभव है. सेहत में भी गिरावट आ सकता है. थकान या कमजोरी महसूस करेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement