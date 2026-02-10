scorecardresearch
 
Surya Grahan 2026 Date & Time: 17 फरवरी को लगेगा वलयाकार सूर्य ग्रहण, जानें किस राशि पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर

Surya Grahan 2026 Date & Time: 17 फरवरी 2026 को फाल्गुन अमावस्या के दिन साल का पहला वलयाकार सूर्य ग्रहण लगेगा. यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन ज्योतिषीय रूप से कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में लगने के कारण कुछ राशियों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है. जानें ग्रहण का सही समय, किन राशियों को रहना होगा सतर्क और क्या करें उपाय.

सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल प्रारंभ हो जाता है. (Photo: ITG)
Surya Grahan 2026: फरवरी में साल का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को फाल्गुन अमावस्या के दिन पड़ रहा है. यह एक वलयाकार यानी रिंग ऑफ फायर सूर्य ग्रहण होगा. खगोलीय जानकारी के अनुसार यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहां इसका सूतक काल मान्य नहीं माना जाएगा. ग्रहण दोपहर 3 बजकर 26 मिनट से शुरू होकर शाम 7 बजकर 57 मिनट तक रहेगा. यह मुख्य रूप से अंटार्कटिका, अफ्रीका के कुछ इलाकों और दक्षिण अटलांटिक महासागर के ऊपर दिखाई देगा.

साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण किस राशि और नक्षत्र में लगेगा

ज्योतिषीय दृष्टि से यह सूर्य ग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में लग रहा है. ऐसे में इस राशि और नक्षत्र से जुड़े लोगों को विशेष सतर्क रहने की सलाह दी जाती है. सेहत और पैसों से जुड़े मामलों में लापरवाही नुकसान दे सकती है. इस दौरान लिए गए फैसले बाद में गलत साबित हो सकते हैं, इसलिए किसी भी बड़े निर्णय से पहले अच्छी तरह सोच-विचार करना जरूरी होगा. आंख मूंदकर किसी पर भरोसा करना ठीक नहीं रहेगा.

सूर्य ग्रहण से इन राशियों को रहना होगा सावधान

साल 2026 के पहले सूर्य ग्रहण का प्रभाव कुछ राशियों पर देखने को मिल सकता है. जिसमें सिंह राशि वालों को दांपत्य जीवन और साझेदारी के काम में सावधानी रखनी होगी. वृश्चिक राशि के लोगों को पारिवारिक मामलों और माता के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना होगा. कुंभ राशि के लिए मानसिक दबाव और उलझन की स्थिति बन सकती है, जिससे काम अटक सकते हैं. वहीं, मकर राशि वालों को धन संबंधी मामलों में संभलकर कदम उठाने की जरूरत है, खासकर निवेश करते समय विशेषज्ञ की राय लेना बेहतर रहेगा.

सूर्य ग्रहण के दौरान जरूर करें ये काम

1. ग्रहण के समय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जप करना शुभ माना जाता है. 

2. ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान और दान करना भी लाभकारी बताया गया है. 

3. इस दौरान भोजन बनाने या खाने से बचने की परंपरा है. 

4. खासकर गर्भवती महिलाओं को सावधानी रखने और तेज या नुकीली वस्तुओं का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है.

    Advertisement