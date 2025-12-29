scorecardresearch
 
Surya Gochar 2026: शनि की राशि में सूर्य का प्रवेश, 2026 की शुरुआत में इन 4 राशियों को होगा धनलाभ

साल 2026 में सूर्य 14 जनवरी को धनु से मकर राशि में प्रवेश करेंगे. शनि की राशि में सूर्य का यह गोचर विशेष माना जा रहा है. ज्योतिष के अनुसार, इस गोचर से चार राशियों के जातकों को करियर, धन और प्रतिष्ठा के मामलों में शुभ और लाभकारी परिणाम मिल सकते हैं.

14 जनवरी को सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे.

Surya Gochar 2026: नए साल 2026 में ग्रहों के राजा सूर्य का पहला राशि परिवर्तन 14 जनवरी को होगा. इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे. मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं और शास्त्रों में शनि को सूर्य का पुत्र माना गया है. ऐसे में ज्योतिषविदों का मानना है कि नए साल में सूर्य जब मकर राशि में गोचर करेंगे तो चार राशि के जातकों को विशेष फल देंगे. आइए जानते हैं कि यह गोचर किन राशि के जातकों के लिए शुभ माना जा रहा है.

मेष राशि
सूर्य का यह राशि परिवर्तन आपको करियर के मोर्चे पर अनायास लाभ देने वाला है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और परिणाम की सराहना होगी. सरकारी क्षेत्र या ऊंचे पद पर नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा. आय से जुड़े मामलों में धीरे-धीरे सुधार पकड़ेंगे. आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है.

सिंह राशि
सिंह राशि पर शनि की ढैय्या चल रही है. लेकिन जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो सिंह राशि के जातकों को बहुत लाभ होगा. यह गोचर आपका आत्मविश्वास को बढ़ाने और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करेगा. व्यापारिक फैसले आपके पक्ष में जा सकते हैं. आपके मुनाफे में अचानक से बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है. पैसों का लेन-देन बहुत सोच-समझकर करेंगे.

वृश्चिक राशि
सूर्य का मकर में प्रवेश आपके आर्थिक मामलों में स्पष्टता ला सकता है. लंबे समय से अटके हुए प्रोजेक्ट या महत्वपूर्ण कार्य दोबारा गति पकड़ सकते हैं. वरिष्ठ अधिकारियों या प्रभावशाली व्यक्तियों का सहयोग मिलने की संभावना बनती दिख रही है. निवेश या पैसे का लेन-देन से सोच-समझकर करेंगे. विदेश में पढ़ने या रहने का सपना पूरा हो सकता है.

धनु राशि
साल 2026 का पहला सूर्य गोचर आपके जीवन को स्थिरता और सही दिशा देने वाला साबित हो सकता है. आप ऊर्जा का बेहतर उपयोग कर पाएंगे. लक्ष्य पर ध्यान रहेगा और किसी बड़ी सफलता की ओर अग्रसर रहेंगे. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है. यह समय व्यावहारिक फैसले लेने का है, जो आगे चलकर भाग्य और आत्मविश्वास दोनों को मजबूत कर सकता है.

---- समाप्त ----
