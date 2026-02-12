scorecardresearch
 
Surya Gochar 2026: कुंभ राशि में सूर्य का गोचर, विजया एकादशी से इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत

Surya Gochar 2026:13 फरवरी को सूर्य का कुंभ राशि में प्रवेश और विजया एकादशी का दुर्लभ संयोग बन रहा है. इस चतुर्ग्रही युति से कुछ राशि वालों को करियर में तरक्की, धन लाभ और मान-सम्मान मिलेगा. यह योग इन राशियों के लिए 'गोल्डन पीरियड' माना जा रहा है.

सूर्य-शनि का मिलन(Photo: ITG)
Sun Transit in Aquarius 2026: 13 फरवरी, शुक्रवार सुबह 4 बजकर 8 मिनट पर सूर्य देव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे. इसी दिन विजया एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा. खास बात यह है कि सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि कुंभ में गोचर करेंगे, जहां पहले से राहु, बुध और शुक्र मौजूद हैं. वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस दिन चार ग्रहों की युति बनेगी. सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में जाने को संक्रांति कहा जाता है, इसलिए इसे कुंभ संक्रांति भी कहा जाएगा.  विजया एकादशी और कुंभ संक्रांति का यह दुर्लभ संयोग पांच राशियों के लिए बहुत शुभ माना जा रहा है. आइए जानते हैं किन राशियों को इसका लाभ मिलेगा. 

वृषभ राशि
सूर्य आपके दसवें भाव में गोचर करेंगे, जो करियर और प्रतिष्ठा का स्थान है. इस दौरान आपके काम में तरक्की होगी, आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे. इस दौरान तनाव कम होगा, नई ऊर्जा महसूस होगी. विवाह की इच्छा रखने वालों के लिए समय अनुकूल है. पिता, गुरु या वरिष्ठ लोगों से सहयोग मिलेगा. वैवाहिक जीवन में मिठास बढ़ेगी. आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे. 

कर्क राशि
सूर्य आपके आठवें भाव में प्रवेश करेंगे. इससे अटके हुए काम आगे बढ़ेंगे. नौकरी में आ रही दिक्कतें दूर होंगी. व्यापार शुरू करने की सोच रहे लोगों को लाभ मिल सकता है. जीवनसाथी के साथ संबंध बेहतर होंगे. परिवार का माहौल सुखद रहेगा. माता-पिता का साथ मिलेगा. किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता भी कम होगी. 

सिंह राशि
सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं. सातवें भाव में गोचर करेंगे. इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. नई उपलब्धियां मिल सकती हैं. धन कमाने के नए अवसर सामने आएंगे. व्यापार में लाभ होगा. रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. साझेदारी के कामों में सफलता मिलेगी.

वृश्चिक राशि
सूर्य आपके पांचवें भाव में गोचर करेंगे. करियर और सामाजिक छवि में सुधार होगा. आपकी बोलने की कला प्रभावशाली रहेगी. अधूरे काम पूरे होंगे. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है. प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.

धनु राशि
सूर्य चौथे भाव में प्रवेश करेंगे. करियर में उन्नति के योग बनेंगे. बेरोजगार लोगों को मनचाही नौकरी मिल सकती है. अगर आपने कोई परीक्षा दी है तो परिणाम अच्छे आ सकते हैं. यह समय अपने लक्ष्यों पर ध्यान देने और महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए अनुकूल रहेगा. मेहनत करने पर आपको निश्चित सफलता मिलेगी. 

