Surya Gochar In Kumbh Rashi 2026: 13 फरवरी को सूर्य का कुंभ राशि में होगा प्रवेश, इन 3 राशियों का चमकेगा भाग्य

Surya Gochar In Kumbh Rashi 2026: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मबल, सम्मान और नेतृत्व का कारक माना गया है. सूर्य लगभग हर महीने अपनी राशि बदलते हैं और जिस राशि में जाते हैं, वहां का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है. फरवरी के मध्य में सूर्य देव एक अहम राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं. द्रिक पंचांग के अनुसार, 13 फरवरी को सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो शनि की राशि मानी जाती है.

और पढ़ें

इस गोचर का असर कुछ राशियों के लिए खास तौर पर शुभ रह सकता है. करियर, आर्थिक स्थिति और भाग्य से जुड़े मामलों में अचानक सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है. कुछ लोगों को बिना ज्यादा मेहनत के धन लाभ के योग भी बनते नजर आ रहे हैं. आइए जानते हैं किन राशियों के लिए सूर्य का यह गोचर फायदेमंद साबित हो सकता है.

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आय के नए अवसर खोल सकता है. कमाई से जुड़े मामलों में तेजी देखने को मिल सकती है. नौकरी के साथ-साथ कोई अतिरिक्त काम या साइड इनकम शुरू हो सकती है. निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं, खासकर शेयर बाजार या अन्य विकल्पों से. इस समय आपकी कई इच्छाएं पूरी हो सकती हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है.

Advertisement

तुला राशि (Libra)

तुला राशि वालों के लिए सूर्य का कुंभ राशि में प्रवेश राहत और खुशखबरी लेकर आ सकता है. संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जैसे शिक्षा, नौकरी या विवाह से संबंधित बात. दांपत्य जीवन में चल रही खटास दूर हो सकती है. रिश्तों में दोबारा मधुरता आएगी. प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी. इस समय अचानक धन मिलने की संभावना भी बनी हुई है.

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि वालों के लिए सूर्य का कुंभ राशि में गोचर आर्थिक मामलों में सुधार ला सकता है. लंबे समय से अटके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं. आपकी मेहनत और काम करने का तरीका लोगों को प्रभावित करेगा, जिससे मान-सम्मान बढ़ेगा. इस दौरान आपकी बातों में असर होगा और लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे. धन से जुड़ी परेशानियां कम होंगी और आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होगी.

---- समाप्त ----