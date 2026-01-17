scorecardresearch
 
Budhaditya Yog: मौनी अमावस्या पर बन रहा बुधादित्य-शुक्रादित्य योग, चमकेगा इन राशियों का भाग्य

Budhaditya Yog: ज्योतिष शास्त्र में बुधादित्य और शुक्रादित्य योग को अत्यंत शुभ माना जाता है. जब सूर्य के साथ बुध और शुक्र की युति होती है, तब ये योग व्यक्ति के जीवन में बुद्धि, सौभाग्य, धन और मान–सम्मान को बढ़ाने वाले साबित होते हैं.

मौनी अमावस्या 2026 पर होगी मंगल बुध की युति (Photo: ITG)
मौनी अमावस्या 2026 पर होगी मंगल बुध की युति (Photo: ITG)

Budhaditya Yog: जनवरी का मध्य भाग इस बार ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास रहने वाला है. 18 जनवरी को माघ अमावस्या के साथ-साथ ग्रहों की एक दुर्लभ युति भी बन रही है. इस दिन मकर राशि में एक साथ पांच ग्रहों का गोचर होगा, जिससे कई शुभ राजयोगों का निर्माण हो रहा है. बुधादित्य योग, शुक्रादित्य योग और मंगलादित्य योग जैसे शक्तिशाली संयोग बनेंगे, वहीं मंगल अपनी उच्च राशि में विराजमान रहेंगे. यह ग्रह स्थिति विशेष रूप से कुछ राशियों के लिए भाग्य परिवर्तन का संकेत दे रही है. रविवार से इन राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव, तरक्की और शुभ अवसरों की शुरुआत हो सकती है. आइए जानते हैं किन राशियों पर ग्रहों की विशेष कृपा रहेगी. 

मेष राशि

मकर राशि में बन रहे शुभ योग मेष राशि वालों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं. करियर के क्षेत्र में प्रगति के संकेत हैं और कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी.  नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं. पारिवारिक जीवन में भी सुख-शांति बनी रहेगी. संबंधों में मधुरता आएगी. 

वृषभ राशि

शुक्र की स्वामित्व वाली वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्रादित्य योग बेहद शुभ साबित हो सकता है. लंबे समय से अटके कार्य पूरे होने के योग हैं. धन से जुड़े मामलों में लाभ मिलने की संभावना है. भाग्य आपका साथ देगा. सामाजिक क्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ सकता है.

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों के लिए बुधादित्य योग उन्नति के नए रास्ते खोल सकता है.आपकी मेहनत रंग लाएगी, किस्मत भी आपका पूरा साथ देगी. विद्यार्थियों को शिक्षा में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, साथ ही प्रेम जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं. 

तुला राशि

माघ अमावस्या के बाद तुला राशि वालों के सुख-सुविधाओं में वृद्धि के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, कुछ लोग संपत्ति, वाहन या घर खरीदने का मन बना सकते हैं. कानूनी मामलों में सफलता मिल सकती है. स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह समय अनुकूल रहेगा.

मीन राशि

मकर राशि में बने शुभ योग मीन राशि वालों के लिए सौभाग्य लेकर आ सकते हैं. पारिवारिक और आर्थिक जीवन से जुड़ी खुशखबरी मिलने की संभावना है. विद्यार्थियों को गुरुजनों का सहयोग प्राप्त होगा. रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं. यात्रा से लाभ मिलने के योग भी बन रहे हैं.

---- समाप्त ----
