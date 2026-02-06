scorecardresearch
 
Gochar In Kumbh Rashi: कुंभ राशि में 4 ग्रहों का 'महामिलन', इन 4 राशियों की पलटने वाली है किस्मत!

Gochar In Kumbh Rashi: फरवरी के महीने में बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल एक साथ कुंभ राशि में आ रहे हैं. ग्रहों का यह खास संयोग मेष, मिथुन, तुला और धनु राशि के जातकों के लिए तरक्की और खुशियों के नए दरवाजे खोलने वाला है. जानें क्या आपकी राशि भी इस लकी लिस्ट में है

फरवरी 2026 ग्रह गोचर (Photo: ITG)
Gochar In Kumbh Rashi: फरवरी का महीना इस बार ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास रहने वाला है. कुंभ राशि में एक के बाद एक चार बड़े ग्रहों का गोचर एक दुर्लभ और प्रभावशाली ग्रह संयोग बना रहा है. बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल का एक ही राशि में एकत्र होना सामूहिक ऊर्जा, नए विचारों, सामाजिक बदलाव और व्यक्तिगत उन्नति का संकेत देता है.  यह महाग्रह योग कुछ राशियों के लिए जीवन में नई दिशा, तरक्की और बड़े फैसलों के योग बना रहा है.

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए यह ग्रह संयोग आय और नेटवर्किंग के क्षेत्र में शानदार अवसर लेकर आ रहा है. इस दौरान आपकी मुलाकात प्रभावशाली लोगों से हो सकती है, जो भविष्य में आपके करियर को नई उड़ान दे सकते हैं. लंबे समय से अटके हुए लक्ष्य पूरे होने की संभावना है. टीमवर्क से बड़ा लाभ मिलेगा. सामाजिक पहचान भी बढ़ेगी. निवेश या नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए यह समय अनुकूल साबित हो सकता है. 

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय भाग्य का साथ दिलाने वाला है. शिक्षा, उच्च अध्ययन, विदेश यात्रा और करियर से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. आपकी सोच में स्पष्टता आएगी और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी. इस दौरान नए अवसर आपके सामने खुद चलकर आएंगे.  धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है, जिससे मानसिक शांति भी मिलेगी. 

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए यह ग्रह योग रचनात्मकता और प्रेम जीवन को नई ऊर्जा देगा.  प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी. अविवाहित लोगों को अच्छे रिश्ते के प्रस्ताव मिल सकते हैं. कला, मीडिया, डिजाइन या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को खास सफलता मिल सकती है. संतान पक्ष से सुखद समाचार मिलने के योग हैं. साथ ही, जोखिम लेने की आपकी क्षमता बढ़ेगी, जो आगे चलकर लाभकारी सिद्ध होगी. 

धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए यह समय संवाद, साहस और आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला रहेगा. आपके विचारों को सराहना मिलेगी. आपके काम की चर्चा होगी. छोटे सफर, नए समझौते और बिज़नेस डील्स फायदेमंद साबित हो सकते हैं. भाई-बहनों के साथ संबंध मजबूत होंगे. इस दौरान आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर पूरी तरह आश्वस्त महसूस करेंगे. 

