Ardh Kendra Yog 2026: पैसा, नाम और शोहरत, इन 3 राशियों पर आज से शुक्र रहेंगे खास मेहरबान

Ardh Kendra Yog 2026: वैदिक ज्योतिष में जब धन, वैभव और सुख-सुविधाओं के कारक ग्रह शुक्र किसी विशेष कोण पर किसी दीर्घकालिक प्रभाव वाले ग्रह से संबंध बनाते हैं, तो उसका सीधा असर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है. ऐसा ही एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय संयोग आज शाम में बन रहा है, जिसे अर्धकेंद्र योग कहा जाता है. यह योग धन वृद्धि, आय के नए स्रोत और आर्थिक स्थिरता का संकेत माना जाता है.

29 जनवरी 2026, शाम 6 बजकर 6 मिनट पर शुक्र और वरुण ग्रह एक-दूसरे से 45 डिग्री के कोण पर होंगे, जिससे अर्धकेंद्र योग का निर्माण होगा. वर्तमान समय में शुक्र मकर राशि में शनि के साथ विराजमान हैं, जहां सूर्य, बुध और मंगल की भी उपस्थिति है. वहीं वरुण ग्रह मीन राशि में स्थित हैं. वरुण एक धीमी गति वाला ग्रह है, जो एक राशि में लगभग 14–15 वर्षों तक रहता है. ऐसे में शुक्र और वरुण का यह योग दुर्लभ होने के साथ-साथ आर्थिक दृष्टि से अत्यंत फलदायी माना जा रहा है. इस योग का प्रभाव कई राशियों पर पड़ेगा, लेकिन मेष, मकर और मीन राशि के जातकों को विशेष आर्थिक लाभ मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं.

मेष राशि: आय के नए स्रोत खुलेंगे

मेष राशि के जातकों के लिए यह अर्धकेंद्र योग आर्थिक उन्नति का संकेत दे रहा है. इस समय वरुण आपके बारहवें भाव में और शुक्र दशम भाव में स्थित हैं. यह स्थिति विदेश, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मल्टीनेशनल कंपनियों और बड़े संस्थानों से धन लाभ के योग बना रही है. जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें प्रमोशन या वेतन वृद्धि के संकेत मिल सकते हैं. व्यापारियों के लिए नए क्लाइंट और बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना है. पहले किए गए निवेश से लाभ मिलने के भी योग बन रहे हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

मकर राशि: धन संचय और निवेश में सफलता

मकर राशि वालों के लिए यह योग विशेष रूप से धन संचय और आर्थिक स्थिरता लेकर आएंगे. शुक्र आपके लग्न भाव में विराजमान हैं, जिससे आकर्षण और निर्णय क्षमता बढ़ेगी. वहीं वरुण आपके तीसरे भाव में स्थित हैं, जो प्रयासों से मिलने वाले लाभ को दर्शाता है. इस दौरान आपकी मेहनत का सीधा असर आमदनी पर पड़ेगा. पुराने रुके हुए भुगतान प्राप्त हो सकते हैं. शेयर बाजार, रियल एस्टेट या दीर्घकालिक निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं. आर्थिक रूप से आप अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे.

मीन राशि: आर्थिक संतुलन और अचानक धन लाभ

मीन राशि के जातकों के लिए यह अर्धकेंद्र योग आर्थिक संतुलन बनाने वाला सिद्ध होगा. लग्न भाव में शनि और वरुण की उपस्थिति खर्चों पर नियंत्रण और सोच-समझकर निवेश करने की क्षमता बढ़ाएगी. शुक्र की अनुकूल स्थिति से अचानक धन लाभ, बोनस या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में फायदा हो सकता है. जो लोग कला, फिल्म, डिजाइन, फैशन या आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनकी आमदनी में वृद्धि होने के संकेत हैं। कर्ज से राहत और आर्थिक योजनाओं में सफलता मिलेगी.

