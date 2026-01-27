Shukra Uday 2026: जागने वाले हैं शुक्र, दिवाली तक इन 4 राशियों को होगा बंपर लाभ

Shukra Uday 2026: 1 फरवरी को माघ पूर्णिमा पर धन, वैभव और सुखों के प्रदाता शुक्र उदयवान होने वाले हैं. शुक्र करीब 9 महीने उदयवान रहने के बाद 12 अक्टूबर को पुन: अस्त हो जाएंगे. यानी शुक्र दिवाली से ठीक पहले अस्त हो जाएंगे. ज्योतिषविदों का कहना है कि इन 9 महीनों में शुक्र 4 राशि के जातकों को बेशुमार लाभ दे सकते हैं. इन राशियों की आर्थिक मोर्चे पर चल रहीं दुख-तकलीफें समाप्त होंगी. अब तक घाटे में चल रहे कारोबारियों और निवेशकों को अचानक से लाभ होगा.

वृष राशि

शुक्र देव आपकी राशि के आय और लाभ के भाव में उदय हो रहे हैं.

कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं.

पहले किए गए निवेश से अच्छा मुनाफा मिल सकता है

नया निवेश भी लाभकारी सिद्ध होगा.

दोस्तों, रिश्तेदारों से कुछ कीमती गिफ्त आपको मिल सकते हैं.

खुद भी सोने-चांदी जैसी कीमती चीजों में निवेश कर सकते हैं.

घर, नया वाहन या संपत्ति खरीदने की योजना सफल हो सकती है.

मिथुन राशि

कम प्रयास में बड़ी सफलता मिल सकती है.

नौकरीपेशा लोगों की बड़ी तरक्की के आसार हैं.

व्यापारियों के हाथ भी मुनाफे का सौदा लग सकता है.

खर्च कम होंगे और धन की बचत संभव दिख रही है.

घर-परिवार में तनाव या मतभेद धीरे-धीरे खत्म होंगे.

जिन दोस्तों-रिश्तेदारों के साथ आपके संबंध बिगड़ गए थे, वो अब सुधार लेंगे.

तुला राशि

उदयवान शुक्र लगभग दिवाली तक तुला राशि वालों को जबरदस्त लाभ दे सकते हैं.

आपके बिगड़े हुए काम अचानक से संवर सकते हैं.

कार्यस्थल और शिक्षा के क्षेत्र में आपका प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर होगा.

आपकी मन की कोई बड़ी इच्छा भी इन 9 महीनों में पूरी हो सकती है.

पत्नी के सहयोग से आपका महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध होगा.

संतान से चल रहा मतभेद अब दूर होने वाला है.

मीन राशि

आमदनी के नए रास्ते आपके लिए खुलेंगे.

आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होने वाली है.

व्यक्तित्व-व्यवहार में आकर्षण बढ़ेगा.

वाणी का प्रभाव लोगों पर साफ दिखाई देगा.

कार्यस्थल पर आपकी रचनात्मक सोच को सराहा जाएगा.

बड़ा पद या कोई पुरस्कार मिलना संभव है.

मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी.

