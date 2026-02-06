scorecardresearch
 
Shukra Rahu Yuti 2026: मेष, वृश्चिक और कुंभ वालों के लिए खुशखबरी! शुक्र-राहु की होने जा रही है युति

Shukra Rahu Yuti 2026: आज शुक्र के कुंभ राशि में प्रवेश करते ही राहु के साथ विशेष युति बन रही है. वैदिक ज्योतिष के अनुसार यह संयोग आर्थिक मामलों, करियर और निवेश से जुड़े क्षेत्रों में बड़ा बदलाव ला सकता है. खासतौर पर मेष, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए यह समय लाभकारी माना जा रहा है.

शुक्र देव 6 फरवरी से 2 मार्च तक कुंभ राशि में रहने वाले हैं. (Photo: ITG)
Shukra Rahu Yuti 2026: द्रिक पंचांग के अनुसार, आज शुक्र कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं. कुंभ राशि में पहुंचते ही शुक्र आज राहु के साथ युति करेंगे. राहु पहले से ही कुंभ में स्थित हैं, ऐसे में यह संयोग कई लोगों के जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है. शुक्र को धन, सुख-सुविधा, प्रेम और ऐश्वर्य का कारक माना जाता है, जबकि राहु अचानक लाभ और अप्रत्याशित घटनाओं से जुड़ा ग्रह है. जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो आर्थिक मामलों, करियर और रिश्तों में खास हलचल देखने को मिलती है.

कब बनेगी शुक्र-राहु युति?

पंचांग के अनुसार, 6 फरवरी यानी आज रात शुक्र ग्रह मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे. कुंभ में पहले से विराजमान राहु के साथ उनकी युति बनेगी. इस ग्रह संयोग का असर सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन 3 राशियों के लिए यह समय खास तौर पर फायदेमंद माना जा रहा है.

मेष राशि

इस युति का प्रभाव आपकी आय और लाभ से जुड़े भाव पर पड़ेगा.  अचानक कमाई के अवसर मिल सकते हैं. व्यापार करने वालों को नए सौदे या क्लाइंट मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को टीम का सहयोग मिलेगा और प्रमोशन या बोनस की संभावना बन सकती है. शिक्षा, बैंकिंग या फाइनेंस से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है. 

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के लिए यह ग्रह संयोग सुख-संपत्ति बढ़ाने वाला हो सकता है. घर, जमीन या प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. शेयर मार्केट या निवेश से लाभ के संकेत हैं, लेकिन समझदारी जरूरी रहेगी. लंबे समय से चली आ रही आर्थिक या पारिवारिक परेशानियां धीरे-धीरे कम हो सकती हैं. 

कुंभ राशि

यह युति आपकी ही राशि में बनेगी, इसलिए इसका असर सीधा आपके व्यक्तित्व और जीवन पर दिखेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. नए आय स्रोत बन सकते हैं. रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे. परिवार में माहौल बेहतर रहेगा. व्यापार में उन्नति के योग बनेंगे. भाग्य का साथ मिलने से कई काम आसान हो सकते हैं. 

---- समाप्त ----
