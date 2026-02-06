scorecardresearch
 
Shukra Gochar 2026 Rashifal: शुक्र करेंगे आज शनि के घर में प्रवेश! कुंभ समेत इन 3 राशियों को होगा फायदा

Shukra Gochar 2026 Rashifal: आज शुक्र ग्रह मकर से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे. धन, प्रेम, करियर और सुख-सुविधाओं के कारक शुक्र के इस गोचर का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा. जानिए शुक्ल गोचर 2026 राशिफल में किसे मिलेगा लाभ और किन्हें बरतनी होगी सावधानी.

शुक्र कुंभ राशि में 2 मार्च 2026 तक रहेंगे. इसके बाद अपनी उच्च की राशि मीन में प्रवेश करेंगे. (Photo: ITG)
Shukra Gochar 2026 Rashifal: ज्योतिष में शुक्र ग्रह को धन, वैभव, सुख-सुविधा, प्रेम और ऐश्वर्य का कारक माना जाता है.  जीवन में मिलने वाली लक्जरी, भौतिक सुख और आर्थिक स्थिरता काफी हद तक शुक्र की स्थिति पर निर्भर करती है.  6 फरवरी 2026 को शुक्र ग्रह मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे.  इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा.  आइए जानते हैं किस राशि को लाभ होगा, किसे सावधान रहने की जरूरत है और क्या उपाय करने चाहिए. 

मेष राशि

शुक्र मेष राशि वालों के ग्यारहवें भाव में गोचर करेंगे. आय के नए स्रोत बन सकते हैं. धन कमाने की इच्छा मजबूत होगी. योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो अगले 25 दिन अच्छे परिणाम दे सकते हैं. जॉब बदलने का विचार कर रहे हैं तो निर्णय ले सकते हैं. व्यापार में लाभ के योग हैं. 

सावधानी: अहंकार से बचें. 
उपाय: सप्ताह में तीन दिन शिव मंदिर जाकर जलाभिषेक करें. 

वृषभ राशि

शुक्र आपके दसवें भाव में आएंगे. करियर में मजबूती और सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी. मेहनत का फल मिलेगा. 

सावधानी: बजट से बाहर खर्च न करें, खासकर वाहन या प्रॉपर्टी खरीदते समय. 
उपाय: प्रतिदिन मां लक्ष्मी की आरती करें. 

मिथुन राशि

शुक्र नवम भाव में रहेंगे. भाग्य का साथ मिलेगा. रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं. उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा या नए कोर्स में प्रवेश के योग बन सकते हैं. धार्मिक या आध्यात्मिक यात्रा का अवसर मिल सकता है. 

सावधानी: पार्टनरशिप में पारदर्शिता रखें.  बिना जानकारी निवेश न करें. 
उपाय: रोज 108 बार 'ऊं नमः शिवाय' का जाप करें.

कर्क राशि

शुक्र अष्टम भाव में गोचर करेंगे. यह समय थोड़ा संवेदनशील है. अचानक खर्च बढ़ सकते हैं. हालांकि, रिसर्च, गूढ़ विषयों या बीमा-टैक्स जैसे क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है. 

सावधानी: प्रॉपर्टी विवाद से दूर रहें.  स्वास्थ्य की अनदेखी न करें. 
उपाय: शिव मंदिर में जल चढ़ाएं और शुक्रवार को सफेद वस्त्र दान करें. 

सिंह राशि

शुक्र सप्तम भाव में रहेंगे. वैवाहिक जीवन में मधुरता बनाए रखना जरूरी होगा.  पार्टनर के साथ संवाद मजबूत करें. व्यापार में साझेदारी से लाभ मिल सकता है. 

सावधानी: जीवनसाथी की भावनाओं को नजरअंदाज न करें. 
उपाय: शुक्रवार को गरीबों को भोजन कराएं. 

कन्या राशि

शुक्र छठे भाव में गोचर करेंगे. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए समय मेहनत का है. परिणाम धीरे-धीरे मिलेंगे. ऑफिस में विरोधियों से सावधान रहें. 

सावधानी: कर्ज लेकर लक्जरी सामान न खरीदें.  खान-पान संतुलित रखें. 
उपाय: भगवान कृष्ण की आरती करें और सफेद मिठाई का दान करें. 

तुला राशि

शुक्र तुला राशि वालों के पंचम भाव में आएंगे.  प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी. क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होगा. संतान से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है. 

सावधानी: भावनाओं में बहकर निर्णय न लें. 
उपाय: प्रतिदिन श्रीकृष्ण का स्मरण करें. 

वृश्चिक राशि

शुक्र चतुर्थ भाव में रहेंगे. घर में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी.  वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने का योग है. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. 

सावधानी: जिद और क्रोध से दूर रहें. 
उपाय: शुक्रवार को फल दान करें. 

धनु राशि

शुक्र तृतीय भाव में रहेंगे.  साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा.  छोटे-छोटे प्रयास बड़े परिणाम दे सकते हैं. मीडिया, लेखन या संचार से जुड़े लोगों के लिए समय शुभ है. 

सावधानी: अनावश्यक खर्चों से बचें. 
उपाय: शुक्रवार को अन्न दान करें. 

मकर राशि

शुक्र दूसरे भाव में गोचर करेंगे. धन आगमन के योग बनेंगे. परिवार में सुखद माहौल रहेगा. नया काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल है. 

सावधानी: आलस्य से बचें और अवसर को हाथ से न जाने दें. 
उपाय: शिव जी का अभिषेक करें और जरूरतमंदों को नारियल व मिठाई दान करें. 

कुंभ राशि

शुक्र कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और यह आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे. व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा. विवाह योग्य लोगों के लिए प्रस्ताव आ सकते हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. 

सावधानी: दिखावे और भावनात्मक निर्णयों से बचें. 
उपाय: शुक्रवार को खीर का भोग लगाकर प्रसाद वितरित करें. 

मीन राशि

शुक्र द्वादश भाव में रहेंगे.  विदेश से जुड़े कार्यों में लाभ होगा. आध्यात्मिक रुचि बढ़ सकती है. अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन धन लाभ भी संभव है. 

सावधानी: बजट बनाकर चलें. 
उपाय: शुक्रवार को गरीबों को सफेद वस्त्र या चावल दान करें. 

---- समाप्त ----
