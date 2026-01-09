Makar Sankranti-Shattila Ekadashi 2026 Sanyog: मकर संक्रांति पर षटतिला एकादशी का अद्भुत संयोग, इस 1 राशि का शुरू होगा गोल्डन टाइम

Makar Sankranti-Shattila Ekadashi 2026 Sanyog: ज्योतिष के अनुसार, जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तभी मकर संक्रांति मनाई जाती है. यह दिन उन्नति, सकारात्मक ऊर्जा और नए कार्यों की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. सूर्य देव 14 जनवरी को दोपहर 3 बजकर 13 मिनट पर मकर राशि में गोचर करेंगे.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मकर संक्रांति पर सूर्य पूजा, स्नान और दान का विशेष महत्व होता है. इस बार यह पर्व इसलिए खास है, क्योंकि इसी दिन षटतिला एकादशी का दुर्लभ संयोग भी बन रहा है. शास्त्रों के अनुसार, इस योग में सूर्य देव और भगवान विष्णु दोनों की विशेष कृपा प्राप्त होगी. इस शुभ संयोग का असर ज्योतिषीय रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. माना जा रहा है कि इस दौरान कुछ राशियों के जीवन में करियर, नौकरी, व्यापार और आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी का यह संयोग आर्थिक उन्नति के संकेत लेकर आ रहा है. आय में बढ़ोतरी के योग बन सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को वेतन वृद्धि या किसी नए अवसर की प्राप्ति हो सकती है. व्यापार से जुड़े लोगों को लाभदायक सौदे मिलने की संभावना है. यदि आप विदेशी कंपनियों या बाहर के क्लाइंट्स से जुड़े हैं, तो रुका हुआ भुगतान वापस मिल सकता है. वैवाहिक जीवन को लेकर सकारात्मक संकेत हैं. विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं. समाज और परिवार दोनों जगह आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए यह समय रिश्तों और करियर दोनों में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी. किसी खास व्यक्ति की एंट्री से जीवन में नई खुशी जुड़ सकती है. सरकारी क्षेत्र से जुड़े कामों में आ रही अड़चनें दूर हो सकती हैं. निर्णय लेने की क्षमता पहले से बेहतर होगी, जिससे बड़े फैसलों में सफलता मिलेगी. व्यवसाय में नए अवसर मिल सकते हैं. प्रमोशन या पदोन्नति से जुड़ी अच्छी खबर भी मिल सकती है. आत्मविश्वास बढ़ेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी पहचान मजबूत होगी.

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए यह संयोग नए अवसरों और स्थिरता का संकेत दे रहा है. आप किसी नए कार्य या परियोजना की शुरुआत कर सकते हैं. व्यापार में लाभदायक समझौते होने की संभावना है. निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने के संकेत हैं. नौकरीपेशा लोगों के लिए वेतन वृद्धि या पद में सुधार के योग बन सकते हैं. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी. आत्मविश्वास बढ़ेगा. इसके साथ ही आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर भी झुकाव बढ़ सकता है, जिससे मानसिक संतुलन बना रहेगा.

