Shani Uday 2026: 2026 में शनि का उदय! नए साल में इन 3 राशि वालों की होगी जबरदस्त तरक्की

नए साल 2026 सूर्य पुत्र शनि उदयवान रहने वाले हैं. 7 मार्च से लेकर 10 अप्रैल के बीच की अवधि को छोड़ दें तो शनि पूरे साल उदयवान रहने वाले हैं. ज्योतिष के अनुसार, उदयवान शनि तीन राशियों के लिए बेहद शुभ हैं, जिन्हें करियर और आर्थिक क्षेत्र में बड़ा लाभ मिल सकता है.

शनि देव 7 मार्च को अस्त होने के बाद 10 अप्रैल को उदयवान होंगे और फिर पूरे साल उदित ही रहेंगे.
Shani Uday 2026: साल 2026 सूर्य का वर्ष है और इस नए वर्ष में सूर्य के पुत्र शनि उदयवान रहने वाले हैं. शनि देव 7 मार्च को अस्त होने के बाद 10 अप्रैल को उदयवान होंगे और फिर पूरे साल उदित ही रहेंगे. उदयवान शनि को 2026 में तीन राशियों के लिए बहुत शुभ माना जा रहा है. ज्योतिषविदों का कहना है कि उदयवान शनि तीन राशियों को करियर और आर्थिक मोर्चे पर बड़ा लाभ दे सकता है. आइए जानते हैं कि उदयवान शनि किन राशियों के लिए शुभ माना जा रहा है.

वृष राशि
शनि देव वृषभ राशि के 11वें भाव में उदित होने जा रहे हैं. इससे आपकी आय में अनायास वृद्धि संभव है. इस दौरान जातकों को मोटी कमाई के नए अवसर मिल सकते हैं. पुराने निवेश से अच्छा मुनाफा मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को वेतन वृद्धि या बोनस मिल सकता है. समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा और आप ऐसे लोगों के संपर्क में आ सकते हैं, जो भविष्य में आपको आगे लेकर जा सकते हैं.

मिथुन राशि
मिथुन राशि के 10वें भाव में शनि उदय होंगे. ऐसे में जातकों को कार्यक्षेत्र या पेशेवर जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा. नौकरी और व्यापार में स्थिरता आएगी. वाणी और बुद्धि का बिल्कुल सही इस्तेमाल करेंगे. आय में खर्च में बेहतर सामंजस्य स्थापित कर सकेंगे. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा. भाग्य का साथ मिलने से आपके रुके हुए कार्य तेजी से पूरे होंगे. पदोन्नति या नई जिम्मेदारियां मिलने के संकेत भी बन रहे हैं.

मकर राशि
मकर राशि राशि में शनि देव तीसरे भाव में उदित होंगे. इससे उनके साहस, आत्मबल और प्रयासों में वृद्धि होगी. नौकरी और व्यवसाय में किए गए प्रयास सफल हो सकते हैं. आपके द्वारा किए गए प्रयासों को आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा. नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए भी यह समय बहुत अच्छा माना जा रहा है. नई नौकरी, दुकान या फैक्ट्री शुरू करने के लिए समय अनुकूल है. भाई-बहनों के सहयोग से कोई बड़ा कार्य संपन्न होगा.

---- समाप्त ----
