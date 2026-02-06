scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Shani-Shukra Yuti 2026: 30 साल बाद शनि-शुक्र की बड़ी युति, मार्च से इन राशियों की बदलेगी किस्मत

Shani-Shukra Yuti 2026: मार्च 2026 में करीब 30 साल बाद शनि और शुक्र मीन राशि में एक साथ आ रहे हैं. इस दुर्लभ युति से मिथुन, कर्क और मीन राशि वालों के करियर, आय और भाग्य में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.

Advertisement
X
मार्च में होगी शुक्र-शनि की अद्भुत युति (Photo: Pixabay)
मार्च में होगी शुक्र-शनि की अद्भुत युति (Photo: Pixabay)

Shani-Shukra Yuti 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की चाल और आपसी युति को बेहद अहम माना जाता है. जब ग्रह अपने मित्र या शत्रु ग्रहों के साथ एक ही राशि में आते हैं, तो इसका असर केवल व्यक्ति के जीवन पर ही नहीं, बल्कि समाज और देश-दुनिया पर भी देखने को मिलता है. इसी क्रम में मार्च महीने में एक खास खगोलीय घटना घटने जा रही है. करीब 30 साल बाद धन के कारक शुक्र और कर्मों का फल देने वाले शनि ग्रह मीन राशि में एक साथ रहेंगे. इस दुर्लभ संयोग को कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस युति से करियर में तरक्की, आय में बढ़ोतरी और नई नौकरी के योग बन सकते हैं. आइए जानते हैं किन राशियों के लिए यह समय खास रहने वाला है.

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह युति करियर के लिहाज से अच्छा समय लेकर आ सकती है. यह संयोग आपकी राशि के कर्म भाव में बन रहा है, जिससे नौकरी और व्यापार दोनों में प्रगति के संकेत हैं. कामकाज में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और नेतृत्व से जुड़ा कोई अहम रोल मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को पहचान और सम्मान मिल सकता है. व्यापारियों को बड़े ऑर्डर या नए क्लाइंट मिलने के योग हैं, जिससे आय में इजाफा होगा. इस दौरान पिता के साथ संबंध भी मजबूत रहेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

मकर राशि वाले सक्रियता बनाए रखें, जानें क्या कहती है आपकी राशि
वृष राशि वाले प्रेम संबंधों में सुखद पल बिताएंगे,जानें क्या कहती है आपकी राशि
मकर राशि वाले जल्दबाजी में ना पड़ें, जानें क्या कहती है आपकी राशि
वृष राशि वालो को धन लाभ होने के संकेत हैं , जाने क्या कहती है आपकी राशि
मेष से लेकर मीन तक, जानें अपना आज का भविष्यफल

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि वालों के लिए शनि-शुक्र की युति भाग्य का साथ दिलाने वाली साबित हो सकती है. यह संयोग आपकी कुंडली के भाग्य भाव में बन रहा है, जिससे किस्मत के दरवाजे खुल सकते हैं. इस समय लंबी यात्रा, खासकर विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं. व्यापार से जुड़े लोगों को नए मौके मिलेंगे. निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं. धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. छात्रों के लिए विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना भी पूरा हो सकता है.

Advertisement

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि वालों के लिए शनि और शुक्र की यह युति काफी लाभकारी मानी जा रही है. यह संयोग आपकी कुंडली के लग्न भाव में बनेगा, जिससे आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा. इस दौरान आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा और लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे. बिजनेस करने वालों को नए अवसर मिल सकते हैं. निवेश से जुड़े पुराने फैसले अब फायदा दे सकते हैं. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा, वहीं अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आने की संभावना है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement