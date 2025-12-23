Labh Drishti Yog 2026: नए साल 2026 में शुक्र-शनि बनाएंगे लाभ दृष्टि योग, इन 3 राशियों पर होगी धनवर्षा

Labh Drishti Yog 2026: सुख, समृद्धि और वैभव के कारक शुक्र और न्याय देव शनि साल 2026 की शुरुआत में एक बड़ा ही दुर्लभ संयोग बनाने वाले हैं. 15 जनवरी 2026 को ये दोनों ग्रह एक-दूसरे से 60 डिग्री कोण पर स्थित होकर लाभ दृष्टि योग का निर्माण करेंगे. ज्योतिषविदों का कहना है कि 2026 की शुरुआत में बनने वाला यह दुर्लभ संयोग तीन राशियों के लिए बेहद सकारात्मक रहने वाला है. शुक्र-शनि द्वारा निर्मित लाभ दृष्टि योग इन राशियों को कई तरह के लाभ दे सकता है.

वृषभ राशि

यह योग वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है. साल 2026 की शुरुआत में अचानक धन लाभ के संकेत बन रहे हैं. लंबे समय से अटका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है. खर्चों पर नियंत्रण बढ़ेगा और बचत करने में सफल होंगे. करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे. जो लोग अविवाहित हैं, उन्हें विवाह के अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं. रोग-बीमारियों से तंग चल रहे लोगों को भी राहत मिल सकती है. संतान पक्ष से कोई अच्छी और बड़ी खबर मिल सकती है. किसी पुराने रिश्तेदार से लंबे समय के बाद मुलाकात संभव है.

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों को भी शुक्र-शनि का यह संयोग शुभ फल देने वाला है. इस दौरान आपका आत्मबल और ऊर्जा स्तर बढ़ेगी. आत्मविश्वास में स्पष्ट सुधार देखने को मिलेगा. नए लोगों से संबंध बनेंगे, जो आगे चलकर लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं. आय के नए स्रोत खुल सकते हैं और आर्थिक स्थिति तेजी से बेहतर होगी. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या वेतन वृद्धि मिल सकती है. वहीं, व्यापारियों का मुनाफा अचानक बढ़ सकता है. रुके हुए कारोबार में भी गति आने के योग हैं.

मकर राशि

लाभ दृष्टि योग मकर राशि वालों को भी भाग्यशाली बना सकता है. आपके कार्यक्षेत्र और व्यापार में प्रगति होगी. आपकी रचनात्मक सोच किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने में मदद कर सकती है. इस समय वाहन या संपत्ति खरीदने की संभावना बन सकती है. किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है. पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा और दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी. बच्चों के साथ अच्छा समय बिताने के अवसर मिलेंगे. लंबे समय से चली आ रही आर्थिक परेशानियों से राहत मिलने के संकेत भी मिल रहे हैं.

