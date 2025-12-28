scorecardresearch
 
Shani Rahu 2026 Rashifal: 2026 में कुंभ राशि वालों को सताएंगे शनि-राहु, बेहद कष्टकारी होगा नया साल

नया साल 2026 कुंभ राशि के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है. शनि की साढ़ेसाती का अंतिम चरण और वर्षभर राहु की मौजूदगी इस राशि के जातकों को संकट, तनाव और कठिन परिस्थितियों में फंसा सकती है. 5 दिसंबर 2026 के बाद राहु जब इस राशि से बाहर आएगा, तब थोड़ी राहत मिल सकती है.

2026 में कुंभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती और राहु का प्रभाव रहने वाला है. (Photo: Pixabay)
Shani Rahu 2026: नया साल 2026 आने में अब सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए हैं. ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार यह वर्ष कई राशियों के लिए अहम साबित होने वाला है. हालांकि कुछ राशियों के लिए यह नया वर्ष भारी दिखाई दे रहा है. खासतौर से कुंभ राशि के जातकों को इस वर्ष भारी संकटों का सामना करना पड़ सकता है. ज्योतिष गणना के अनुसार, 2026 में कुंभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती का तीसरा और अंतिम चरण रहने वाला है. दूसरा, इस राशि में लगभग पूरे साल पाप ग्रह राहु बैठा रहेगा. राहु 5 दिसंबर 2026 को जब कुंभ से मकर राशि में गोचर करेगा, तब कुंभ राशि वालों को थोड़ी राहत मिल सकती है. आइए जानते हैं कि शनि और राहु की जोड़ी कुंभ राशि वालों को कैसे परिणाम देने वाली है.

धन की कमी
शनि की साढ़ेसाती के अंतिम चरण और राहु की मौजूदगी आपके वित्तीय संतुलन को बिगाड़ सकती है. आय के स्रोत सीमित हो सकते हैं. खर्चों में लगातार बढ़ोतरी से तनाव हो सकता है. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले भी आपकी चिंता बढ़ा सकते हैं. घर का बजट मेंटेन करना आपके लिए मुश्किल होगा. धन की कमी के कारण कर्ज, उधार लेने की नौबत भी आ सकती है.

मानसिक दबाव और तनाव
शनि-राहु का संयोग मानसिक थकावट और बेचैनी का कारण सकता है. नौकरी या व्यापार में काम का अत्यधिक दबाव रहने वाला है. लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या कह रहे हैं, इस बात को लेकर आप जरूरत से ज्यादा चिंतित रह सकते हैं. अपनी कोई गोपनीय बात या राज छिपाना आपके लिए कठिन होगा. उसके उजागर होने का डर बार-बार मन में बना रहेगा.

स्वास्थ्य से जुड़ी सावधानी
आपको सेहत को लेकर विशेष सतर्कता बरतनी होगी. कोई पुरानी बीमारी या पहले लगी चोट दोबारा परेशान कर सकती है. पैर, त्वचा या पेट से संबंधी रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं. इलाज और दवाओं पर अधिक खर्च होने की संभावना है. साथ ही घर के बुजुर्गों और माता-पिता की सेहत पर भी खास ध्यान देने की सलाह दी जाती है.

उपाय
साल 2026 में शनि और राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए हर महीने किसी भी शनिवार छाया दान करने से लाभ होगा. इसके लिए सरसों के तेल को किसी बर्तन में लेकर उसमें अपनी परछाई देखें और फिर वह तेल किसी गरीब व्यक्ति को दे दें. इसके अलावा, प्रत्येक माह किसी शनिवार को काली उड़द, काले तिल, गुड़ या घी का दान करना भी शुभ फल दे सकता है.

---- समाप्त ----
