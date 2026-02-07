scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Shani Nakshatra Parivartan 2026: रेवती नक्षत्र में शनि का गोचर, 4 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

Shani Nakshatra Parivartan 2026: जब शनि देव एक राशि या नक्षत्र से निकलकर दूसरी राशि या नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तो उसे शनि गोचर कहा जाता है. शनि सबसे धीमी चाल से चलने वाला ग्रह है, इसलिए इसका प्रभाव लंबे समय तक और गहराई से जीवन पर पड़ता है.

Advertisement
X
शनि गोचर राशि फल(Photo: ITG)
शनि गोचर राशि फल(Photo: ITG)

shani nakshatra parivartan 2026:  ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 17 मई 2026, रविवार को दोपहर 03:49 बजे कर्मफल दाता शनि देव बुध के स्वामित्व वाले रेवती नक्षत्र में गोचर करने जा रहे है.  शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि इसका प्रभाव कुछ राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. खासतौर पर 4 राशियों को इस दौरान शनि की विशेष कृपा प्राप्त होने के योग बन रहे हैं. आइए जानते हैं, किन राशियों के लिए यह समय शुभ संकेत लेकर आ सकता है. 

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन उन्नति और स्थिरता का संकेत दे रहा है.  करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल सकते हैं.  नौकरी या प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत सकारात्मक माहौल में हो सकती है. ससुराल पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.  सोच में सकारात्मक बदलाव आएगा . पारिवारिक रिश्तों में मजबूती देखने को मिलेगी.  इस दौरान जातकों की पर्सनालिटी में निखार आएगा . आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत होगा. 

सम्बंधित ख़बरें

February 2026 Grah Gochar
कुंभ राशि में 4 ग्रहों का 'महामिलन', इन राशियों की पलटने वाली है किस्मत!
Panchgrahi Yog January 2026
शनि की राशि कुंभ में ग्रहों का जमावड़ा, 5 राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम
mangal chandra yuti lucky rashi
धन-दौलत का योग! फरवरी में चंद्र-मंगल की युति बदल देगी इन राशियों का भाग्य
Rare conjunction of Saturn-Venus starting from February 1
शनि ढैय्या की टेंशन खत्म, 6 फरवरी से इन 2 राशियों की चमकेगी किस्मत
Shukra Gochar 2026
कुंभ राशि में शुक्र का गोचर, सिंह-मकर सहित इन राशियों को होगा धन लाभ

सिंह राशि

सूर्य की सिंह राशि वालों के लिए शनि का यह गोचर आर्थिक राहत लेकर आ सकता है.  लंबे समय से चल रही कमाई से जुड़ी परेशानियों से छुटकारा मिलने के संकेत हैं.  जो काम अटके हुए थे, उन्हें पूरा करने का अवसर मिलेगा.  बिजनेस से जुड़े जातकों को तरक्की मिल सकती है . कोई बड़ी डील हाथ लगने की संभावना भी बन रही है. बेहतर प्लानिंग और रणनीति से लाभ के नए रास्ते खुलेंगे. बोलचाल और व्यवहार में सुधार होगा, जिससे सामाजिक और प्रोफेशनल दोनों क्षेत्रों में फायदा मिलेगा.

Advertisement

धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन परेशानियों से मुक्ति का समय लेकर आ सकता है. लंबे समय से चले आ रहे विवादों का अंत हो सकता है. विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े अवसर मिलने की प्रबल संभावना है.  मेहनत का पूरा फल मिलेगा. आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को मनचाही सफलता मिल सकती है.  लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होंगे. 

धनु राशि वालों के लिए यह परिवर्तन जीवन के दूसरे महत्वपूर्ण पहलुओं को भी मजबूत करेगा.  मानसिक तनाव में कमी आएगी . निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी. करियर और आर्थिक मोर्चे पर स्थिरता आएगी, जिससे भविष्य की योजनाएं आत्मविश्वास के साथ बनाई जा सकेंगी.  शनि की यह चाल जातकों को अनुशासन, धैर्य और सफलता की ओर आगे बढ़ने में मदद करेगी. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    संसद बजट सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement