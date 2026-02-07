Shani Nakshatra Parivartan 2026: रेवती नक्षत्र में शनि का गोचर, 4 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

shani nakshatra parivartan 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 17 मई 2026, रविवार को दोपहर 03:49 बजे कर्मफल दाता शनि देव बुध के स्वामित्व वाले रेवती नक्षत्र में गोचर करने जा रहे है. शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि इसका प्रभाव कुछ राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. खासतौर पर 4 राशियों को इस दौरान शनि की विशेष कृपा प्राप्त होने के योग बन रहे हैं. आइए जानते हैं, किन राशियों के लिए यह समय शुभ संकेत लेकर आ सकता है.

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन उन्नति और स्थिरता का संकेत दे रहा है. करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल सकते हैं. नौकरी या प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत सकारात्मक माहौल में हो सकती है. ससुराल पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. सोच में सकारात्मक बदलाव आएगा . पारिवारिक रिश्तों में मजबूती देखने को मिलेगी. इस दौरान जातकों की पर्सनालिटी में निखार आएगा . आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत होगा.

सिंह राशि

सूर्य की सिंह राशि वालों के लिए शनि का यह गोचर आर्थिक राहत लेकर आ सकता है. लंबे समय से चल रही कमाई से जुड़ी परेशानियों से छुटकारा मिलने के संकेत हैं. जो काम अटके हुए थे, उन्हें पूरा करने का अवसर मिलेगा. बिजनेस से जुड़े जातकों को तरक्की मिल सकती है . कोई बड़ी डील हाथ लगने की संभावना भी बन रही है. बेहतर प्लानिंग और रणनीति से लाभ के नए रास्ते खुलेंगे. बोलचाल और व्यवहार में सुधार होगा, जिससे सामाजिक और प्रोफेशनल दोनों क्षेत्रों में फायदा मिलेगा.

धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन परेशानियों से मुक्ति का समय लेकर आ सकता है. लंबे समय से चले आ रहे विवादों का अंत हो सकता है. विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े अवसर मिलने की प्रबल संभावना है. मेहनत का पूरा फल मिलेगा. आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को मनचाही सफलता मिल सकती है. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होंगे.

धनु राशि वालों के लिए यह परिवर्तन जीवन के दूसरे महत्वपूर्ण पहलुओं को भी मजबूत करेगा. मानसिक तनाव में कमी आएगी . निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी. करियर और आर्थिक मोर्चे पर स्थिरता आएगी, जिससे भविष्य की योजनाएं आत्मविश्वास के साथ बनाई जा सकेंगी. शनि की यह चाल जातकों को अनुशासन, धैर्य और सफलता की ओर आगे बढ़ने में मदद करेगी.

