Shani Nakshatra Gochar 2026: जनवरी 2026 में शनि करेंगे नक्षत्र परिवर्तन, इन 5 राशियों के खुलेंगे सफलता के द्वार

Shani Nakshatra Gochar 2026: 20 जनवरी 2026 को शनि देव का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश होगा, जो मेष, मिथुन, सिंह, तुला और धनु राशियों के लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा. इस गोचर से आर्थिक मजबूती, पदोन्नति, संपत्ति लाभ, रचनात्मक सफलता और नई अवसरों की प्राप्ति संभव है.

शनिदेव को कर्मफल दाता कहा जाता है. (Photo: Pixabay)
शनिदेव को कर्मफल दाता कहा जाता है. (Photo: Pixabay)

Shani Gochar 2026: कुछ ही दिन में नए साल का आगमन होने वाला है. इस नए वर्ष में कई बड़े ग्रह राशि परिवर्तन, गोचर और नक्षत्र परिवर्तन करेंगे. दरअसल, द्रिक पंचांग के अनुसार, शनि देव 20 जनवरी 2026 को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव का गोचर व चाल बहुत ही महत्वपूर्ण कहलाती है. इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह स्वयं शनि देव हैं. तो आइए जानते हैं कि इस गोचर से किन 5 राशियों को लाभ होगा. 

मेष 

मेष राशि वालों के लिए शनि का यह गोचर आर्थिक मजबूती लेकर आएगा. इस दौरान शनि के आशीर्वाद से आपको लंबे समय से अटकी हुई धनराशि प्राप्त होगी. साथ ही, कार्यक्षेत्र में आपका रुतबा और प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपको भविष्य में लाभदायक नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. व्यापार में भी आर्थिक विस्तार संभव है. 

मिथुन

मिथुन राशि वालों के लिए इस समय भाग्य के द्वार खुलेंगे. जो लोग इस दौरान विदेश यात्रा या उच्च शिक्षा प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं. घर में शांति और सुख का माहौल रहेगा और पिता की संपत्ति या पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने की प्रबल संभावना है. पदोन्नति और तबादले भी संभव हैं.

सिंह

मिथुन राशि वालों के लिए इस समय भाग्य के द्वार खुलेंगे. जो लोग इस दौरान विदेश यात्रा या उच्च शिक्षा प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं. घर में शांति और सुख का माहौल रहेगा और पिता की संपत्ति या पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने की प्रबल संभावना है. पदोन्नति और तबादले भी संभव हैं.

तुला

तुला शनि की उच्च राशि मानी जाती है. शनि का गोचर रचनात्मक सफलता लाएगा. कला, लेखन या प्रौद्योगिकी से जुड़े लोगों को कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है. प्रेम संबंध गहरे होंगे और आपको अपने बच्चों से कोई खुशखबरी मिल सकती है.

धनु 

धनु राशि के जातकों के लिए शनि सुख-सुविधाओं और विलासिता में वृद्धि करेगा. 20 जनवरी, 2026 के बाद वाहन या संपत्ति खरीदने का अवसर मिलेगा. आय का एक नया स्रोत भी सृजित होगा. यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो 2026 की शुरुआत में एक शानदार अवसर प्राप्त होगा.

---- समाप्त ----
