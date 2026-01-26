Shani Budh 2026: बुध-शनि का दशांक योग, फरवरी में इन 3 राशि वालों की होगी तगड़ी कमाई

Shani Budh 2026: फरवरी की शुरुआत में बुध-शनि का एक बड़ा ही दुर्लभ संयोग बनने वाला है. हिंदू पंचांग के अनुसार, 3 फरवरी को बुध और शनि एक दूसरे से 36 डिग्री कोण पर स्थिति होकर दशांक योग का निर्माण करने वाले हैं. ज्योतिषविदों ने इस योग को तीन राशियों के लिए शुभ बताया है. उनका मानना है कि दशांक योग बनने के बाद तीन राशि के जातकों को व्यापार, संवाद और योजना संबंधी मामले में जबरदस्त लाभ मिलेंगे. साथ ही, इनकी आय या संपत्ति में भी कुछ बड़ा परिवर्तन आ सकता है, जो इन्हें लंबे समय तक लाभान्वित करेगा.

और पढ़ें

मिथुन राशि

करियर-व्यापार में तरक्की के कई अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं. धन और आय के संसाधनों में बेहतरीन प्रबंधन दिखाई देगा. आपका बजट बिगड़ने वाले खर्चे अब कंट्रोल में रहेंगे. धन की बचत होगी. कार्यक्षेत्र में धीरे-धीरे स्थिर प्रगति होगी और भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई योजनाएं आकार लेने लगेंगी.

कन्या राशि

बुध-शुक्र का ये दुर्लभ संयोग आपके घाटे को मुनाफे में बदल सकता है. किसी पुराने निवेश से धन लाभ होने वाला है. आर्थिक मामलों में संतुलन रहेगा. वित्तीय मोर्चे पर सोच-समझकर निर्णय लेंगे. आपकी साख और भरोसे में वृद्धि होगी. व्यापार से जुड़े लोगों को नई रणनीतियों पर काम करने का मौका मिलेगा. आपके खिलाफ साजिश रचने वालों का पर्दाफाश हो सकता है.

मकर राशि

आर्थिक और पेशेवर दोनों ही क्षेत्रों में लाभ मिलने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों का प्रमोशन इन्क्रीमेंट हो सकता है. कुछ नई जिम्मेदारियां भी सौंपी जा सकती हैं. व्यापारियों को कुछ नए सौदे या बड़ी डील मिल सकती है. इस अवधि में किया गया निवेश आपको भविष्य में खूब लाभ देगा. सेहत में सुधार होगा. घर-परिवार में माहौल खुशहाल रहेगा.

Advertisement

कुंभ राशि

दशांक योग आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने वाला है. आपके करियर में नई दिशा मिल सकती है. व्यापार और निवेश से जुड़े मामले फलेंगे-फूलेंगे. पैसों की बचत होगी. उधार, कर्ज का निपटारा होगा. इस दौरान जिन लोगों को पैसों की जरूरत थी, उन्हें कहीं से आर्थिक मदद मिल सकती है. पार्टनर के साथ आपका रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत होने वाला है. संतान से सुखी समाचार मिलने वाले हैं.

---- समाप्त ----