Shani Asta In Meen Rashi 2026: इन राशियों के लिए नौकरी, धन और तरक्की के खुलेंगे नए रास्ते! होली के बाद शनि होंगे अस्त

Shani Asta In Meen Rashi 2026: होली 2026 के बाद शनि देव मीन राशि में अस्त होने जा रहे हैं. करीब 30 साल बाद हो रहे इस बड़े बदलाव का असर सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन धनु, कुंभ और मीन राशि के लिए यह समय नौकरी, धन और तरक्की के नए अवसर लेकर आ सकता है.

होली के बाद शनि होंगे अस्त (Photo: ITG)
Shani Asta In Meen Rashi 2026: नवग्रहों में से एक शनि महाराज को न्याय, अनुशासन और जिम्मेदारियों का कारक माना जाता है. इसका असर व्यक्ति के जीवन पर कई अहम क्षेत्रों पर पड़ता है. दरअसल, वैदिक ज्योतिष के अनुसार, शनि देव कर्मों का फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं. कहते हैं कि जब भी शनि की चाल या स्थिति बदलती हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में भी बदलाव आते हैं. ऐसा ही एक परिवर्तन होली 2026 के बाद होने जा रहा है, जब शनि ग्रह मीन राशि में अस्त होंगे. जो तीन राशियों के जीवन में शुभ परिणाम लेकर आएगा. चलिए जानते हैं इन तीन राशियों के लिए कैसे फायदेमंद होगा शनि का अस्त होगा. 

30 साल बाद शनि कर रहे बड़े बदलाव

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, आयु, सेहत, संघर्ष, नौकरी-कारोबार, लोहा और तेल आदि से शनि महाराज का संबंध होता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, होली के बाद जब शनिदेव मीन राशि में अस्त होंगे, तो इसका असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा. लेकिन, यह बदलाव केवल 3 राशियों के भाग्य के दरवाजे खोलेगा, जो नौकरी, धन और तरक्की से जुड़े क्षेत्रों में शुभ परिणाम भी देगा. 13 मार्च 2026 को शाम 7 बजकर 13 मिनट पर मीन राशि में अस्त होंगे. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, करीब 30 सालों के बाद दंडाधिकारी शनि देव अपनी स्थिति में बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं.  

धनु राशि की भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि

शनि के अस्त होने का असर धनु राशि के लिए भाग्य खोलने वाला साबित हो सकता है. भौतिक सुखों में बढ़ोतरी का संकेत दे रहा है. इस अवधि में आप घर, गाड़ी या संपत्ति से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं. कमाई के शानदार मौके सामने आ सकते हैं. जॉब बदलने वालों को बढ़िया ऑफर मिलने की संभावना है. इतना ही नहीं अचानक धन लाभ भी हो सकता है. अच्छी बात यह है कि इस दौरान मां के साथ रिश्ते और मजबूत होंगे. 

कुंभ राशि को आर्थिक मामलों में मिलेगी राहत

शनि का अस्त कुंभ राशि के लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा. इन जातकों को आर्थिक मामलों में राहत मिल सकती है, क्योंकि अचानक धन लाभ के योग हैं. वहीं, इस राशि के कारोबारियों का अगर लंबे समय से पैसा अटका पड़ा है, तो वो वापस मिल सकता है. कुंभ राशि के ऐसे जातक जो टीचिंग, बोलने, मीडिया, सेल्स या मार्केटिंग से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय उत्तम होने वाला है, क्योंकि आपकी बातों और सोच से लोग बहुत प्रभावित होंगे.  

मीन राशि को सफलता मिलने के संकेत

शनि का अस्त मीन राशि के वालों के लिए सकारात्मक रहेगा, जो आत्मविश्वास बढ़ाने वाला साबित होगा. इस दौरान समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. वैवाहिक लोगों के लिए यह अवधि रिश्तों में मिठास आएगी लाएगी और आपके लाइफ पार्टनर की तरक्की के भी योग बन रहे हैं. व्यापारियों की आय बढ़ने के संकेत हैं. ऐसे जातक जो काफी समय से किसी काम के लिए मेहनत कर रहे थे, उसमें अब सफलता मिलने की संभावना है. वहीं, अगर आपको साझेदारी से जुड़े कामों में भी फायदा मिलेगा. 

