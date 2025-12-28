Rahu Gochar 2026: शनि की राशि में राहु का गोचर, 2026 में इन 2 राशियों का संघर्षों से भरा रहेगा जीवन

Rahu Gochar 2026: नया साल 2026 राहु की स्थिति के हिसाब से दो राशियों के लिए बेहद कठिन रहने वाला है. ज्योतिष गणना के अनुसार, 2026 में राहु शनि की राशि में गोचर करने वाले हैं. राहु 5 दिसंबर 2026 को शनि की कुंभ राशि से निकलकर शनि के स्वामित्व वाली ही मकर राशि में गोचर करेगा. ज्योतिषविदों ने इस गोचर को दो राशियों के लिए कष्टकारी बताया है. इन राशियों को धन संकट का सामना करना पड़ सकता है. खर्चों में अप्रत्याशित इजाफा इनके बजट बिगाड़ सकता है. आइए इन राशियों के बारे में जानते हैं.

मकर राशि

नौकरी-व्यापार के मामले में आपको बहुत सावधानी से निर्णय लेने होंगे. सहकर्मियों या वरिष्ठों संग टकराव, मतभेद की स्थिति बन सकती है. मानसिक अवसाद बढ़ेगा. पैसों के मामले में बड़ी चोट हो सकती है. कर्ज, उधार, निवेश आदि मामलों में बारीकी से ध्यान देना होगा. शॉर्टकट तरीकों से पैसा कमाना आपको किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है. जुआ, सट्टा या शेयर मार्केट में भाग्य आजमाने से बचना होगा. किसी भी निवेश से पहले सोच-विचार जरूरी रहेगा और गलत संगति से दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी होगा.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों की स्थिति भी लगभग ऐसी ही रहने वाली है. कुंभ राशि में राहु का प्रभाव क्रोध, गलत निर्णय और जल्दबाजी को बढ़ावा देगा. आलस्य, क्रोध, अहंकार और खराब वाणी आपकी सबसे बड़ी दुश्मन होंगी. ये खराब गुण आपको खूब नुकसान करवाएंगे. इस दौरान आप पेशेवर मोर्चे पर दबाव महसूस कर सकते हैं. आर्थिक और व्यक्तिगत मोर्चे पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. आपके दांपत्य जीवन पर भी इस गोचर का असर दिखाई देगा. पार्टनर से बहस, विवाद, कलह बढ़ सकता है. घर में सुख-शांति बनाए रखना आपके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगा.

उपाय

जिन लोगों को राहु ज्यादा समस्या दे उन्हें कुछ खास उपाय जरूर आजमाने चाहिए. ज्योतिषविदों की सलाह पर राहु से संबंधित कोई रत्न धारण करें. चूंकि राहु शनि की राशि में ही रहेगा, इसलिए दान-पुण्य और गरीबों की मदद जैसे कुछ अच्छे कामों से आपका कल्याण संभव है. प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर जल और काले तिल अर्पित करें. इसके बाद “ॐ रां राहवे नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें. आपके रास्ते में आने वाली प्रत्येक बाधा अपने आप दूर हो जाएगी.

