Rahu Gochar 2026: नए साल 2026 में पापी ग्रह राहु बदलेगा अपनी चाल! मीन समेत ये 2 राशियां होंगी मालामाल, सुधरेगी आर्थिक स्थिति

Rahu Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में राहु को एक रहस्यमय और अत्यंत प्रभावशाली ग्रह माना गया है. यह एक छाया ग्रह होता है, जिसका प्रभाव जीवन पर गहरा पड़ता है. वैदिक ज्योतिष में राहु को पापी और मायावी ग्रह के नाम से जाना जाता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, नए साल 2026 में राहु कुंभ राशि में ही विराजमान रहेंगे. इसके बाद, साल 2026 के अंत में राहु कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में चले जाएंगे. द्रिक पंचांग के अनुसार, 2026 के अंत में यानी 5 दिसंबर 2026 को रात 8 बजकर 3 मिनट पर राहु शनि की स्वामित्व वाली राशि में प्रवेश करेंगे. कहते हैं कि राहु हमेशा उल्टी चाल ही चलते हैं. तो आइए जानते हैं कि साल 2026 में राहु के गोचर से किन राशियों को लाभ होगा.

वृषभ

साल 2026 में राहु वृषभ राशि वालों के लिए नए मौके लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र में पहचान बनेगी. ऐसे लोगों से संपर्क बनेगा, जो आगे चलकर आपके काम आएंगे. नौकरीपेशा लोगों को टीम बदलने या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं. सामाजिक दायरा बढ़ेगा. आपकी बात को लोग गंभीरता से सुनेंगे.

कन्या

कन्या राशि वालों के लिए राहु का गोचर करियर के लिहाज से खास रहने वाला है. 2026 में कामकाज में अचानक बदलाव हो सकते हैं, जो शुरुआत में असहज लगें. आगे चलकर यही बदलाव आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे. नौकरी में प्रमोशन या प्रोफाइल बदलने के योग बन सकते हैं. जो लोग मीडिया, मार्केटिंग, डिजिटल या कम्युनिकेशन से जुड़े हैं, उन्हें अच्छे अवसर मिलेंगे. मेहनत का फल देर से मिलेगा परंतु लाभकारी मिलेगा.

मीन

राहु का गोचर मीन राशि वालों नजरिए में बदलाव लाएगा. इस साल विदेश से जुड़ा कोई करने का योग बन सकता है. जो लोग लंबे समय से किसी बड़े फैसले को लेकर उलझन में थे, उन्हें सही दिशा मिल सकती है. धार्मिक और आध्यात्मिक मामलों में रुचि बढ़ेगी, जिससे मानसिक शांति मिलेगी. भाग्य का साथ मिलेगा. आलस्य से बचना जरूरी रहेगा.

