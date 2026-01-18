scorecardresearch
 
Panchgrahi Yog 2026: आज मौनी अमावस्या पर बन रहा पंचग्रही योग, शाम होते ही बदल जाएगी 3 राशियों की किस्मत!

Panchgrahi Yog 2026: मौनी अमावस्या को सनातन धर्म में विशेष पुण्यदायी माना जाता है और जब इसी दिन पंचग्रही योग का निर्माण होता है, तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है. वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और चंद्रमा एक ही राशि में एकत्र हो जाते हैं, तो पंचग्रही योग बनता है.

मौनी अमावस्या पर पंचग्रही योग
मौनी अमावस्या पर पंचग्रही योग

Panchgrahi Yog 2026: वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की चाल को जीवन में होने वाले बड़े बदलावों का संकेत माना जाता है.  जब एक या दो ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, तो उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन जब पांच प्रमुख ग्रह एक ही राशि में आ जाएं, तो उसे बेहद दुर्लभ और शक्तिशाली योग माना जाता है. आज वर्ष 2026 की मौनी अमावस्या पर ऐसा ही एक खास संयोग बनने जा रहा है, जिसे पंचग्रही योग कहा जाता है.  यह योग कई वर्षों बाद बन रहा है और इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह योग विशेष रूप से शुभ साबित हो सकता है.

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस समय मकर राशि में पहले से ही सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र विराजमान हैं. वहीं 18 जनवरी 2026 को शाम 4 बजकर 40 मिनट पर चंद्रमा भी मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे पंचग्रही योग का निर्माण होगा. शनि की स्वामित्व वाली मकर राशि में इतने ग्रहों का एक साथ होना इसे और भी प्रभावशाली बना देता है. यह योग कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति, रिश्तों और मानसिक संतुलन पर गहरा असर डाल सकता है. 

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए यह पंचग्रही योग लग्न भाव में बनेगा. लग्न भाव व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और जीवन की दिशा को दर्शाता है.  इस योग के प्रभाव से मकर राशि के जातकों में आत्मबल बढ़ेगा, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी और रुके हुए कार्यों में गति आएगी.  करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं , आपको समाज में मान-सम्मान बढ़ने के योग हैं.  हालांकि अत्यधिक अहंकार से बचना आवश्यक होगा. 

सिंह राशि

सिंह राशि की कुंडली में यह पंचग्रही योग छठे भाव में बन रहा है.  छठा भाव शत्रु, रोग, ऋण और प्रतिस्पर्धा से जुड़ा होता है.  इस योग के प्रभाव से सिंह राशि के जातक अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं.  नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रमोशन या नई नौकरी के अवसर बन सकते हैं.  स्वास्थ्य से जुड़ी पुरानी परेशानियों में राहत मिलने के संकेत हैं, लेकिन दिनचर्या और खानपान में अनुशासन जरूरी रहेगा.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए यह योग सातवें भाव में बनेगा, जहाँ पहले से ही शुक्र के साथ सूर्य, मंगल, बुध और चंद्रमा विराजमान होंगे.  सातवां भाव विवाह, साझेदारी और व्यवसाय से संबंधित होता है.  इस योग के प्रभाव से वैवाहिक जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं.  अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं. व्यवसाय में साझेदारी से लाभ होगा, लेकिन अहं और जल्दबाजी से नुकसान भी हो सकता है.

पंचग्रही योग का समग्र प्रभाव

यह पंचग्रही योग केवल व्यक्तिगत जीवन ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी बदलाव के संकेत देता है. यह समय आत्ममंथन, नई शुरुआत और बड़े निर्णय लेने के लिए अनुकूल माना जा रहा है. हालाँकि, हर राशि पर इसका प्रभाव कुंडली की स्थिति और दशा के अनुसार अलग-अलग होगा.

कुल मिलाकर, मौनी अमावस्या 2026 पर बनने वाला पंचग्रही योग कई राशियों के लिए भाग्य परिवर्तन का कारण बन सकता है. सही दिशा में प्रयास और संयम के साथ लिया गया निर्णय इस योग का पूरा लाभ दिला सकता है.
 

