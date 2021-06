पंचांग 9 जून 2021 , बुधवार

विक्रम संवत - 2078, आनन्द

- 2078, आनन्द शक सम्वत - 1943, प्लव

- 1943, प्लव पूर्णिमांत - ज्येष्ठ

- ज्येष्ठ अमांत - बैशाख

हिन्दू कैलेंडर के अनुसार, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि है. सूर्य वृषभ राशि में रहेंगे और चन्द्रमा वृषभ राशि में संचरण करेंगे.

आज का पंचांग

ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी

नक्षत्र: कृत्तिका

आज का दिशाशूल:उत्तर दिशा ।

आज का राहुकाल: 12:26 PM – 2:06 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 5:44 AM

- 5:44 AM सूर्यास्त - 7:07 PM

- 7:07 PM चन्द्रोदय - Jun 09 4:42 AM

- Jun 09 4:42 AM चन्द्रास्त - Jun 09 6:22 PM

- Jun 09 6:22 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - Nil

- Nil अमृत काल - 06:01 AM – 07:50 AM

- 06:01 AM – 07:50 AM ब्रह्म मुहूर्त - 04:08 AM – 04:56 AM

योग

सुकर्मा - Jun 08 05:41 AM – Jun 09 06:47 AM

- Jun 08 05:41 AM – Jun 09 06:47 AM धृति - Jun 09 06:47 AM – Jun 10 07:48 AM

सर्वार्थसिद्धि योग - Jun 08 05:44 AM - Jun 09 05:44 AM (Krithika and Tuesday)