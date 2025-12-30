New Year 2026 Upay: साल 2026 रहेगा सूर्य का साल! घर ले आएं सूर्यदेव से जुड़ी ये शुभ चीजें, मिलेगी बरकत

New Year 2026 Upay: ज्योतिषियों की मानें तो, वर्ष 2026 बहुत ही खास रहने वाला है. अंक ज्योतिष के अनुसार, यह नया साल सूर्यदेव का होगा. दरअसल, हर वर्ष की गणना अंकज्योतिष के मुताबिक होती है और उसी आधार पर यह समझा जाता है कि उस साल किस ग्रह की ऊर्जा सबसे ज्यादा सक्रिय रहेगी. जब 2026 का योग निकलता (2+0+2+6 = 10, फिर 1+0 = 1), तो परिणाम मूलांक 1 निकलता है. अंक ज्योतिष में मूलांक 1 पर सूर्य का अंक माना गया है.

वैदिक मान्यताओं में सूर्य को आत्मविश्वास, सम्मान, नेतृत्व, ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. खासतौर पर मूलांक 1 से जुड़े लोगों के लिए यह वर्ष सफलता, तरक्की और मान-सम्मान में वृद्धि के संकेत देता है. तो आइए अब जानते हैं कि नए साल 2026 में सूर्यदेव से जुड़ी कौन सी चीजें लानी हैं.

तांबे के बर्तन

सूर्य का संबंध तांबे से माना जाता है. घर में तांबे का लोटा, कलश या बर्तन रखने और उसमें पानी भरकर सूर्य को अर्घ्य देने से सूर्य की कृपा बनी रहती है.

सूर्य की प्रतिमा या तस्वीर

घर के मंदिर में या पूर्व दिशा में उगते सूर्य की तस्वीर या प्रतिमा लगाने से नेतृत्व क्षमता बढ़ती है और कामकाज में सफलता के योग बनते हैं.

लाल रंग की वस्तुएं

लाल रंग सूर्य की ऊर्जा का प्रतीक है. लाल वस्त्र, लाल आसन या लाल सजावटी चीजें घर में रखने से उत्साह और आत्मबल मजबूत होता है.

लाल या केसरिया फूल

सूर्य देव को लाल कमल, गुड़हल या गेंदे के फूल प्रिय माने जाते हैं. इन्हें पूजा में शामिल करने से मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है.

घड़ी या समय दिखाने वाली वस्तु

सूर्य समय और अनुशासन का प्रतीक है. घर में सही समय दिखाने वाली घड़ी रखने से जीवन में व्यवस्था और स्थिरता बनी रहती है.

