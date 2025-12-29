New Year 2026 Rashifal: 2026 में तुला-वृश्चिक-धनु राशि वाले होंगे अमीर, जानें क्या कहती है आपकी राशि

New Year 2026 Rashifal: नया साल 2026 आने वाला है. साल का शुभारंभ चतुर्ग्रही योग में होने जा रहा है. 1 जनवरी 2026 को धनु राशि में सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र का चतुर्ग्रही योग बनेगा. वहीं कुंभ राशि में राहु, मीन राशि में शनि, मेष राशि में चंद्रमा, मिथुन राशि में बृहस्पति और सिंह राशि में केतु रहेगा. साल 2026 में पूरे वर्ष शनि को छोड़कर सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा. शनि केवल नक्षत्र परिवर्तन करेंगे. आइए जानते हैं कि ग्रहों की चाल के हिसाब से समझते हैं के यह वर्ष तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लिए कैसा रहने वाला है.
तुला राशि
इस वर्ष नए कार्य में लाभ की स्थितियां बनती दिख रही हैं. कर्ज और धन की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा. करियर की स्थिति काफी अच्छी रहने वाली है. नौकरी और व्यवसाय में बड़ी सफलता मिलेगी. स्वास्थ्य के मामले में सुधार होगा. धीरे धीरे स्थितियों में सुधार होता जाएगा. पुराने रोगों से राहत मिलेगी. नियमित रूप से बृहस्पति मंत्र का जाप करें. प्रत्येक बृहस्पतिवार को केले का दान करें.
वृश्चिक राशि
नए साल 2026 में वृश्चिक राशि वालों का आर्थिक पक्ष लगातार बेहतर होता जाएगा. रोजगार के बेहतरीन अवसर आपको प्राप्त होंगे. करियर में बदलाव के बाद सुधार होगा. हालांकि ये वर्ष स्वास्थ्य के नजरिए से मध्यम दिखाई देता है. छोटी छोटी शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं. किसी शल्य चिकित्सा से गुजरना पड़ सकता है. पूरे साल सात्विकता बनाए रखें. अधिक से अधिक सूर्य देव की उपासना करें.
धनु राशि
2026 में धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी. करियर में बड़ा बदलाव और स्थान परिवर्तन दिख रहा है. जो आने वाले समय में आपको लाभ ही देगा. हालांकि नए व्यवसाय या किसी नए काम की शुरुआत करने से बचें. यह वर्ष आपकी सेहत में समस्याएं दे सकता है. आपको छाती, हृदय और रक्तचाप का ध्यान रखना चाहिए. व्यर्थ की चिंता और अवसाद जैसी स्थिति बन सकती है. पूरे साल शनि देव की उपासना करें. नियमित रूप से शनिवार को दान करें.