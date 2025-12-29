scorecardresearch
 
New Year 2026 Rashifal: मेष राशि पर साढ़ेसाती का पहला चरण, जानें मेष-वृष-मिथुन के लिए कैसा है 2026

New Year 2026 Rashifal: नया साल 2026 शुरू होने वाला है. यह वर्ष कुछ राशियों के लिए शुभ, कुछ के लिए सामान्य तो कुछ के लिए संघर्षों भरा रह सकता है. इस वर्ष शनि को छोड़कर सभी बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा.

जानें, नया वर्ष 2026 मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है. (Photo: Pixabay)
New Year 2026 Rashifal: साल 2026 शुरू होने वाला है. यह वर्ष कुछ राशियों के लिए शुभ, कुछ के लिए सामान्य तो कुछ के लिए संघर्षों भरा रह सकता है. इस वर्ष शनि को छोड़कर सभी बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा. 2026 में शनि पूरे साल मीन राशि में ही रहेंगे. इसलिए कुंभ, मीन और मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती का दौर जारी रहेगा. मेष राशि पर साढ़ेसाती का पहला रहेगा. हालांकि शनि का नक्षत्र परिवर्तन होगा और वो मार्गी-वक्री भी होते रहेंगे. आइए इसी कड़ी में जानते हैं कि यह नया वर्ष मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है.

मेष राशि
नए साल 2026 मेष राशि वालों की धन की स्थिति कुल मिलाकर मध्यम रहेगी. आय ठीक रहेगी. लेकिन खर्चे बहुत अधिक हो सकते हैं. लेकिन आपको संपत्ति का लाभ हो सकता है. कोर्ट कचहरी के मामले आपके पक्ष में रहने वाले हैं. इस वर्ष करियर मध्यम रहेगा. हालांकि करियर और स्थान में परिवर्तन हो सकता है. शनि देव की उपासना करना लाभकारी होगा. यह वर्ष स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं दिखता हड्डियों, नसों और आंखों की समस्या से परेशानी संभव है.

वृषभ राशि
इस साल वृषभ राशि के लोगों के धन और संपत्ति के मामले बहुत अच्छे रहेंगे. आप नया वाहन खरीद सकते हैं. करियर कुल मिलाकर स्थिर रहेगा. इस वर्ष रिश्तों के लिए ज्यादा परेशान न हों. अविवाहितों का विवाह हो सकता है. जो लोग लंबे समय से किसी पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, उनकी ये तलाश अब खत्म हो सकती है. 2026 में आपका स्वास्थ्य कुल मिलाकर ठीक रहेगा. पुरानी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा. बृहस्पति देव के मंत्र का नियमित रूप से जप करें

मिथुन राशि
नए साल में आपकी आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी. धनधान्य की सरलता से प्राप्ति होगी. फंसा हुआ धन आपके पास फिर लौटेगा. पैतृक संपत्ति के लाभ के योग इस वर्ष बन रहे हैं. करियर की स्थिति ठीक रहेगी. स्थान परिवर्तन हो सकता है. संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेंगे. इस वर्ष स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है. पेट की समस्याओं का ध्यान रखना होगा. पूरे वर्ष बृहस्पति के मंत्र का जाप करें करें और  नियमित दान करते रहें.

---- समाप्त ----
