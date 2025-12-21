scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

New Year 2026: 2026 के राजा होंगे गुरु बृहस्पति, इन 2 राशियों को पूरे साल देंगे जबरदस्त लाभ

New Year 2026: नए वर्ष 2026 के राजा देवगुरु बृहस्पति होंगे. इस साल मंगल मंगल मंत्री की भूमिका में रहने वाले हैं. ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के इस मंत्रिमंडल को दो राशियों के लिए बहुत शुभ माना जा रहा है.

Advertisement
X
ज्योतिष में गुरु बृहस्पति को ज्ञान, संतान, विवाह, भाग्य और धन का कारक माना गया है. (Photo: Pixabay)
ज्योतिष में गुरु बृहस्पति को ज्ञान, संतान, विवाह, भाग्य और धन का कारक माना गया है. (Photo: Pixabay)

नए साल 2026 में ग्रहों का मंत्रिमंडल बदलने जा रहा है. साल 2025 के राजा मंगल थे. जबकि नए वर्ष 2026 के राजा देवगुरु बृहस्पति होंगे. इस साल मंगल मंत्री की भूमिका में रहने वाले हैं. ज्योतिषविदों का कहना है कि गुरु बृहस्पति का राजा का भूमिका में होना धनु और मीन राशि के जातकों के लिए शुभ संकेत दे रहा है. इन दोनों ही राशियों के स्वामी स्वयं बृहस्पति हैं. इसलिए नए वर्ष 2026 में धनु और मीन राशि पर गुरु की पूरी कृपा बनी रहेगी.

ज्योतिष में गुरु बृहस्पति को ज्ञान, संतान, विवाह, भाग्य और धन का कारक माना गया है. ज्योतिषविदों का कहना है कि जब भी गुरु मजबूत स्थिति में होते हैं तो अपने स्वामित्व वाली राशियों पर जरूर कृपा बरसाते हैं. आइए जानते हैं कि 2026 में राजा बनकर अपनी राशियों पर कैसा प्रभाव डालने वाले हैं.

धनु राशि
धनु राशि के जातकों अनायास धन की प्राप्ति होगी. यानी बहुत कम प्रयत्न में भी आपकी राशि में धन की आवक निरंतर बनी रहेगी. खर्चे कम होंगे और आय के साधनों में वृद्धि संभव है. आपकी संतान जिस क्षेत्र में सफलता पाने के लिए लंबे समय से कड़ा प्रयास कर रही है, उसमें बहुत जल्द सुखद समाचार मिल सकता है. संतान की उन्नति या संतान की प्राप्ति भी संभव है. अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है. यदि किसी कारणवश प्रेम संबंधों में बात नहीं बन पा रही थी तो उसमें भी लाभ मिलने की संभावना है.

सम्बंधित ख़बरें

surya guru yuti 2026
2026 की शुरुआत में सूर्य-गुरु का अद्भुत योग, इन 4 राशि वालों की बढ़ेगी कमाई
Guru Margi 2026
अभी अस्त हैं गुरु, 2026 में होगा उदय, नए साल में चांदी काटेंगे इन 3 राशियों के लोग
Guru rashi Parivartan 2025
वक्री गुरु का गोचर, 5 दिसंबर से इन 4 राशि वालों की होगी तगड़ी कमाई
mangal budh guru gochar
मंगल-बुध-गुरु का बैक-टू-बैक गोचर, 5 दिसंबर से इन 4 राशियों के आएंगे अच्छे दिन
New Year 2026 Rashifal
2026 के राजा होंगे बृहस्पति, इन 2 राशियों को पूरे साल होगा धन लाभ
Advertisement

मीन राशि
नए साल 2026 में मीन राशि पर गुरु की विशेष कृपा रहेगी. आपको संपत्ति आदि से लाभ मिल सकता है. निवेश में अच्छे रिटर्न्स भी आपको मिल सकते हैं. इस वर्ष आपके खर्चे अधिक रहेंगे. लेकिन बैंक-बैलेंस में धन की कमी नहीं होगी. इसके अलावा, आपको धर्म की दिशा में रुझान बढ़ेगा. परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं. आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि होगी. दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी. संतान पक्ष से सुखी समाचार मिलेंगे.

हालांकि आपकी राशि पर साढ़ेसाती का दूसरी चरण भी रहने वाला है. इसलिए आपको कई मामलों में सावधान रहना होगा. धन का निवेश सोच समझकर करना होगा. खर्चों पर लगाम रखना आपके लिए जरा मुश्किल होगा. स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा. पुराने रोग-बीमारियां परेशान कर सकते हैं. चोट-दुर्घटनाओं से भी सावधानी बरतनी होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    IND vs PAK U19
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement