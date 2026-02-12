scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Navpancham Rajyog 2026: सूर्य-गुरु का नवपंचम राजयोग, इन 3 राशि वालों को जल्द मिलेगा कमाई का नया रास्ता

5 मार्च को सूर्य और गुरु 120 डिग्री पर कोण पर स्थित होकर नवपंचम राजयोग बनाने वाले हैं. यह प्रभावशाली योग तीन राशियों के धनधान्य में वृद्धि के साथ शिक्षा-रोजगार संबंधी मोर्चे पर भी लाभान्वित कर सकता है.

Advertisement
X
5 मार्च को सूर्य-गुरु नवपंचम राजयोग बनाने वाले हैं. (Photo: ITG)
5 मार्च को सूर्य-गुरु नवपंचम राजयोग बनाने वाले हैं. (Photo: ITG)

Navpancham Rajyog 2026: देवगुरु बृहस्पति और ग्रहों के राजा सूर्य बहुत जल्द एक दुर्लभ संयोग बनाने वाले हैं. ज्योतिष गणना के अनुसार, 5 मार्च को सूर्य और गुरु 120 डिग्री कोण पर स्थित होकर नवपंचम राजयोग का निर्माण करेगे. ज्योतिष में इस राजयोग को अत्यंत प्रभावशाली माना गया है. ज्योतिषविदों का कहना है कि इस शुभ राजयोग के प्रभाव से तीन राशियों के धनधान्य में वृद्धि होगी. पद-प्रतिष्ठा-प्रभाव बढ़ेगा. शिक्षा-रोजगार संबंधी मामलों में लोगों को खूब लाभ होगा.

मिथुन राशि
नवपंचम राजयोग कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ संकेत लेकर आ रहाहै. आपकी राशि के लग्न भाव में गुरु बृहस्पति और नवम भाव में सूर्य रहेगा, जिससे कई क्षेत्रों में लाभ के योग बनेंगे. भाग्य का पूरा-पूरा साथ आपको मिलने की प्रबल संभावना है. जीवन में खुशहाली आएगी और सफलता की रफ्तार तेज होगी. व्यापार में शानदार प्रदर्शन संभव है. नया काम या व्यवसाय शुरू करने के लिए यह समय बेहद अनुकूल माना जा रहा है. सेहत में भी अच्छे परिवर्तन महसूस करेंगे.

सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए गुरु-सूर्य से बना नवपंचम राजयोग नए अवसरों के द्वार खोल सकता है. आपकी राशि के एकादश भाव में गुरु और सप्तम भाव में सूर्य की स्थिति व्यक्तित्व को निखारने का काम करेगी. सामाजिक दायरा बढ़ेगा और नए संपर्क बन सकते हैं. करियर में लंबे समय से जिन मौकों आपको इंतजार था, वो अब मिल सकते हैं. कामकाज के सिलसिले में विदेश जाने के योग भी बन रहे हैं. मान-सम्मान में बढ़ोतरी संभव है.

सम्बंधित ख़बरें

Six planets alignment
दुर्लभ नजारा... 28 फरवरी को आसमान में 6 ग्रहों की लगेगी कतार
NASA Juno mission Jupiter size smaller than thought
जितना बताया था उससे छोटा निकला सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह
Brihaspati effects
आज की रात घटेगी खास खगोलीय घटना, 4 राशियों को मिलेगा गुरु का आशीर्वाद
New Year 2026 Prediction
2026 में सूर्य-मंगल-गुरु की स्ट्रॉन्ग पोजिशन, 5 ज्योतिषविदों ने बताया कितना शुभ नया साल
Gajekesari Yog 2026
नए साल पर गजकेसरी योग, 2026 में इन 3 राशि वालों की हो सकती है तगड़ी कमाई
Advertisement

मीन राशि
मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य-गुरु के संयोग से बना नवपंचम राजयोग विशेष फल देने वाला है. आपकी राशि के बारहवें भाव में सूर्य और चौथे भाव में गुरु की स्थिति आय के नए रास्ते खोल सकती है. पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और जीवन में खुशियां बढ़ेंगी. हालांकि धन से जुड़े मामलों में सतर्कता बरतना जरूरी होगा. इस दौरान आप जल्दी लोगों पर भरोसा कर सकते हैं, जो आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. आप ठगी का शिकार भी हो सकते हैं. इसलिए आंख बंद करके लोगों पर भरोसा न करें. रुपया-पैसा जांच-परखन के बाद ही उधार दें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement