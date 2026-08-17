Ceiling Crack Tips: छत पर दिख रहीं बाल जैसी दरारें, उखड़ने लगी पपड़ी? भूलकर भी न करें नजरअंदाज, हो सकता है बड़े नुकसान का संकेत

Ceiling Crack Alert: जरा सोचिए, आपने कुछ समय पहले ही पूरे घर में नया पेंट कराया हो और कुछ ही महीनों बाद छत पर बाल जैसी पतली-पतली दरारें नजर आने लगें. धीरे-धीरे इन्हीं दरारों के आसपास का पेंट पपड़ी बनकर उखड़ने लगता है. इससे न सिर्फ छत की खूबसूरती खराब होती है, बल्कि पूरे घर में धूल और पेंट के छोटे-छोटे टुकड़े भी बिखरने लगते हैं. ऐसे में सबसे पहले यही लगता है कि पेंट पर खर्च किया गया पैसा बेकार चला गया.
कई लोग इसे आम समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और अपने रोजाना के कामों में व्यस्त हो जाते हैं. लेकिन सच ये है कि छत पर दिखने वाली हर दरार सिर्फ पेंट खराब होने का संकेत नहीं होती. कई बार ये दीवार या छत से जुड़ी किसी बड़ी समस्या की शुरुआती चेतावनी भी हो सकती हैं. अच्छी बात ये है कि अगर समय रहते इन दरारों की असली वजह पहचान ली जाए, तो इन्हें बढ़ने से रोका जा सकता है और छत को लंबे समय तक सुरक्षित और खूबसूरत बनाए रखा जा सकता है. आइए जानते हैं छत पर बाल जैसी दरारें पड़ने की वजह क्या होती है और इन्हें ठीक करने के आसान उपाय क्या हैं.
आखिर छत का प्लास्टर क्यों फटने लगता है?
छत के प्लास्टर में दरारें आने की कई वजह हो सकती हैं. कई बार ये सिर्फ कोई आम समस्या होती है, लेकिन कुछ मामलों में ये बड़ी दिक्कत का संकेत भी हो सकती है. प्लास्टर उखड़ने की वजहों में शामिल हैं:
कौन-सी दरार नॉर्मल होती है और कौन सी बन सकती हैं खतरा?
अगर आपके घर की छत में दरार दिख रही है, तो तुरंत चिंता करने की जरूरत नहीं है. हर दरार चिंता की बात नहीं होती है. परेशान होने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी दरार किस वजह से पड़ती है.
अगर दरार बहुत पतली, बाल जैसी है और समय के साथ बढ़ नहीं रही है, तो ये अक्सर प्लास्टर के सूखने या घर के समय के साथ थोड़ा-बहुत बैठ जाने की वजह से होती है. लेकिन अगर दरार चौड़ी होती जा रही है, उसकी लंबाई बढ़ रही है, छत झुकी हुई दिखाई दे रही है या दरार के साथ पानी भी रिस रहा है, तो इसे बिल्कुल नजरअंदाज न करें. ऐसी स्थिति में किसी इंजीनियर या एक्सपर्ट से चेक जरूर कराएं.
इन गलतियों से बढ़ सकती है समस्या
छत में दरारें आने से कैसे बचाएं?
अगर आप नया घर बनवा रहे हैं या रिपेयर करा रहे हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है. इन बातों को ध्यान में रखकर आप अपनी छत और दीवारों पर दरारे पड़ने से बचा सकते हैं.
अगर प्लास्टर उखड़ने लगे, तो घर पर क्या करें?
अगर दरार छोटी है और सिर्फ ऊपर का प्लास्टर या पेंट उखड़ रहा है, तो आसानी से आप इसे काफी हद तक ठीक कर सकते हैं.
कब घरेलू उपाय न करें?
अगर दरार ठीक करने के बाद भी बार-बार फिर से पड़ रही है, चौड़ी होती जा रही है, प्लास्टर बड़े हिस्से में उखड़ रहा है, छत से पानी रिस रहा है या छत झुकी हुई लग रही है, तो सिर्फ पुट्टी या पेंट करने से समस्या खत्म नहीं होगी. ऐसे में किसी अनुभवी मिस्त्री या सिविल इंजीनियर से चेक कराना ही सही रहेगा, ताकि असली वजह का पता चल सके.