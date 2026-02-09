scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Surya Grahan 2026 Mesh Rashifal: मेष राशि वाले क्रैक करेंगे बड़ी बिजनेस डील! न करें ये एक गलती

Surya Grahan 2026 Mesh Rashifal: 17 फरवरी 2026 को कुंभ राशि में लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में भले दिखाई न दे, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से इसका प्रभाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है. जानें मेष राशि वालों की नौकरी, व्यापार, धन और जीवन पर सूर्य ग्रहण का क्या असर पड़ेगा.

Advertisement
X
मेष राशि वालों को सूर्य ग्रहण पर इस गलती से रहना होगा सावधान (Photo: ITG)
मेष राशि वालों को सूर्य ग्रहण पर इस गलती से रहना होगा सावधान (Photo: ITG)

Surya Grahan 2026 Mesh Rashifal: 17 फरवरी 2026 को सूर्य ग्रहण कुंभ राशि में लगने जा रहा है. हालांकि, यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. लेकिन, फिर भी इसका प्रभाव हर जातक के जीवन पर पड़ेगा. तो ऐसे में स्वाभाविक है कि लोगों के मन में सवाल उठे कि इसका राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? नौकरी करने वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? व्यापारियों के लिए क्या संकेत हैं? और ऐसे कौन-से उपाय हैं जिससे इस ग्रहण के दौरान सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे? तो आइए पंडित प्रवीण मिश्र द्वारा जानते हैं कि मेष राशि वालों पर सूर्य ग्रहण का कैसा प्रभाव पड़ेगा.

मेष राशि पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव

साल का पहला सूर्य ग्रहण मेष राशि वालों के ग्यारहवें भाव में लगने जा रहा है. ज्योतिषीय दृष्टि से यह स्थिति मेष राशि वालों के लिए घबराने वाली नहीं है. किसी बड़े नकारात्मक परिणाम की संभावना नहीं दिख रही है, लेकिन थोड़ी सावधानी रखना जरूरी रहेगा. सबसे पहले, आने वाले लगभग एक महीने तक आय और व्यय में संतुलन बनाए रखें. जितनी आय है, उसी के अनुसार खर्च की योजना बनाएं. अनावश्यक खर्च से बचेंगे तो आर्थिक दबाव नहीं बनेगा. जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लें. चाहे नौकरी बदलने का विचार हो, निवेश का मामला हो या पारिवारिक फैसला, सोच-समझकर और परामर्श लेकर ही कदम उठाएं. यदि संभव हो तो महत्वपूर्ण निर्णय एक महीने के लिए टाल देना बेहतर रहेगा.

सम्बंधित ख़बरें

Surya Grahan 2026
सूर्य ग्रहण पर पंचग्रही योग! 1 महीना इन 4 राशि वालों की होगी तगड़ी कमाई
Surya Grahan 2026
17 फरवरी को सूर्य ग्रहण, भारत में लगेगा सूतक काल? जानें टाइमिंग और बचाव के तरीके
Surya Grahan 2026
17 फरवरी को कुंभ में लगेगा सूर्य ग्रहण, जानें सभी राशियों पर इसका असर
sapne me grahan dekhne ka arth
पैसे की तंगी या मानसिक तनाव? सपने में 'ग्रहण' दिखने का क्या है मतलब
grahan 2026
फरवरी–मार्च में लगेंगे दो ग्रहण, 4 राशियों को मिलेगा पैसा, प्रमोशन और प्रॉफिट

नौकरी और व्यवसाय वालों पर प्रभाव

Advertisement

इस दौरान नौकरीपेशा वाले लोगों को अपने काम पर फोकस बनाए रखना चाहिए. ऑफिस पॉलिटिक्स या छोटी-मोटी बातों में उलझने से बचें. संयम और धैर्य से काम लेंगे तो स्थिति आपके नियंत्रण में रहेगी. व्यापारियों को नई डील या बड़े निवेश से पहले पूरी जांच-पड़ताल करनी चाहिए. जोखिम लेने से पहले विशेषज्ञ या परिवार की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा.

क्या करें उपाय?

मेष राशि के जातक प्रतिदिन प्रातः भगवान सूर्य को जल अर्पित करें. ऊं सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए दिन की शुरुआत करें. इससे मानसिक स्पष्टता और आत्मविश्वास बना रहेगा. अपनी दिनचर्या संतुलित रखें. सप्ताह में एक दिन किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर समय बिताएं. यदि सेवा का अवसर मिले तो अवश्य करें. सकारात्मक वातावरण में समय बिताने से मन स्थिर रहता है और सोच भी सकारात्मक होती है. जीवन में उन्नति के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण सबसे बड़ा सहायक होता है. जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही वातावरण अपने आसपास बना लेते हैं. इसलिए, इस सूर्य ग्रहण से घबराने की जरूरत नहीं है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement