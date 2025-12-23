Mesh Rashifal 2026: साढ़ेसाती के कारण मेष राशि के बढ़ेंगे धनखर्च! जानें कैसा रहेगा नया साल 2026

Mesh Rashifal 2026: कुछ ही दिनों में साल 2026 की शुरुआत होने जा रही है. साल 2026 को अगर अंक ज्योतिष के नजरिए से देखें तो 2+0+2+6 जोड़ने पर 10 बनता है और फिर 1+0 = 1. अंक 1 को सूर्यदेव का अंक माना जाता है, इसलिए यह साल आत्मविश्वास, नेतृत्व और नई शुरुआत से जुड़ा रहेगा. वैदिक ज्योतिष के अनुसार, साल 2026 में राजा बृहस्पति देव होंगे और मंत्री की भूमिका मंगल देव निभाएंगे. इसका मतलब यह है कि इस पूरे साल ज्ञान, धर्म, सही निर्णय और साहस का असर ज्यादा देखने को मिलेगा.

अब बात करते हैं उन दो ग्रहों की, जिनका असर पूरे साल हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा रहेगा- शनि और बृहस्पति. साल 2026 में शनि पूरे साल मीन राशि में ही गोचर करेंगे. शनि का यह गोचर कर्म, जिम्मेदारी और धैर्य की परीक्षा लेने वाला रहेगा. वहीं, बृहस्पति साल की शुरुआत में मिथुन राशि में रहेंगे, लेकिन साल के मध्य के बाद वे मिथुन से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे. यानी 2026 में बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा. जैसे ही बृहस्पति अपनी राशि बदलेंगे, वैसे ही अलग-अलग राशियों पर उनका प्रभाव भी बदलता जाएगा. तो आइए पंडित प्रवीण मिश्र जी से राशिफल की पहली राशि मेष के बारे में जानते हैं कि साल 2026 कैसा रहने वाला है.

मेष राशि वालों पर नए साल 2026 का कैसा रहेगा प्रभाव

धन की स्थिति

मेष राशि पर साल 2026 में पूरे साल शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव रहेगा. मानसिक तनाव किसी ना किसी बात को लेकर किसी ना किसी कार्य की वजह से बना रहेगा. धन संबंधी मामलों में सूझबूझ से फैसला करना होगा. किसी से बेवजह की शत्रुता हो सकती है इसलिए उससे बचने का प्रयास करें. व्यर्थ में किसी से शत्रुता करना उचित नहीं होगा. 15 जनवरी 2026 से लेकर 15 मार्च 2026 तक तेजी से कार्य करने का समय होगा. इस दौरान आपको धन लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे.

अप्रैल से जून के बीच में अपने खर्चो को कंट्रोल में रखने की जरूरत होगी. अचानक आपके खर्चे बढ़ेंगे. लेकिन साथ ही साथ इस दौरान यानी अप्रैल से जून के बीच में अचानक धन लाभ के अवसर भी आपको मिलेंगे. नंवबर 2026 से दिसंबर 2026 के बीच में कार्यक्षेत्र में कुछ परेशानियां आ सकती है.

सेहत

साल 2026 में मेष राशि वालों की सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा. अप्रैल 2026 से जून 2026 तक अपने हेल्थ को लेकर सावधान रहने की सलाह है. हालांकि, साल 2026 के अंत में सेहत ठीक रहेगी.

परिवार का हाल

साल 2026 में धार्मिक कार्यों में शामिल होने के अवसर आपको मिलेंगे. आप उन अवसरों का अवश्य लाभ उठाइए. धार्मिक कार्यों में जितना ज्यादा शामिल होंगे उतनी ज्यादा पॉजिटिविटी आप एकत्र कर पाएंगे. इस नए साल में सुख शांति आपके घर परिवार में और बढ़ेगी. आप अपने परिवार में सुख समृद्धि बढ़ाने में सफल होंगे.

साढ़ेसाती का प्रभाव

मेष राशि वालों को शनि की साढ़ेसाती से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है. साल 2026 में शनि की साढ़ेसाती का ऐसा कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिससे आपकी परेशानियां बढ़ें. बल्कि यह समय आपको धैर्य, जिम्मेदारी और सही दिशा में आगे बढ़ने का मौका देगा.

करें ये उपाय

साल 2026 में मेष राशि वाले प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करें और भगवान सूर्य को जल अर्पित करें. इसे अपनी दिनचर्या का नियम बना लें कि रोज सूर्य देव को अर्घ्य देना है. इसके बाद घर के मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें. हनुमान जी की कृपा से पूरे साल आपकी परेशानियां धीरे-धीरे दूर होती रहेंगी. चूंकि, आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल का संबंध हनुमान जी से माना जाता है, इसलिए राशि के अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा. यह उपाय न केवल समस्याओं से राहत देगा, बल्कि जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की शक्ति और आत्मविश्वास भी प्रदान करेगा.

