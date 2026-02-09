scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Mangal Gochar: कुंभ राशि में 5 ग्रहों का महासंयोग, 23 फरवरी से इन राशियों के जीवन में मचेगी हलचल!

Mangal Gochar 2026: 23 फरवरी 2026 को होने वाला मंगल गोचर ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुंभ राशि में बन रही ग्रहों की यह युति ऊर्जा का एक विस्फोट जैसा प्रभाव पैदा कर सकती है

Advertisement
X
रुचक राजयोग (Photo: ITG)
रुचक राजयोग (Photo: ITG)

Mangal Gochar 2026: इस वर्ष 23 फरवरी को साहस और पराक्रम के कारक मंगल देव शनि की राशि कुंभ में प्रवेश करने जा रहे हैं. यह गोचर कई लोगों के जीवन में नई गति, आत्मविश्वास और सफलता के मौके लेकर आएगा, वहीं कुछ राशियों के लिए यह समय धैर्य और समझदारी की परीक्षा भी ले सकता है.  मंगल आपकी कुंडली में एनर्जी, एक्शन, हिम्मत और निर्णय क्षमता का प्रतीक है. साथ ही यह भूमि, वाहन, मकान, दुकान और रियल एस्टेट से जुड़े मामलों पर भी सीधा प्रभाव डालता है.  इस गोचर को खास बनाने वाली बात यह है कि कुंभ राशि में पहले से मौजूद राहु, शुक्र और सूर्य के साथ मंगल भी युति करेंगे. यानी एक ही राशि में पांच ग्रहों का शक्तिशाली संयोग बनेगा. इस ग्रहों की भीड़ से निकलने वाली ऊर्जा सभी राशियों पर गहरा असर डालेगी. आपको कहीं अवसर, तो कहीं उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. 

मेष राशि

मंगल आपके स्वामी ग्रह हैं, इसलिए यह गोचर आपके लिए एक्टिव और निर्णायक साबित हो सकता है. करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. दोस्तों और नेटवर्क के जरिए लाभ के योग बनेंगे, लेकिन गुस्से और जल्दबाजी से नुकसान भी हो सकता है. निवेश सोच-समझकर करें.

सम्बंधित ख़बरें

कूड़ेदान वास्तु नियम
घर में कूड़ेदान कहां रखें? 1 गलती से लग सकता है बड़ा वास्तु दोष
Surya Transit
कुंभ राशि में सूर्य का प्रवेश, 4 राशियों को मिलेगा बेशुमार धन और तरक्की
planet transit 2026
10 फरवरी को नीच राशि में चंद्रमा का प्रवेश, 3 राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण समय
Rice Container Vastu
पैसा पानी की तरह बह रहा है? करें ये खास उपाय, खत्म हो जाएगा वास्तु दोष
Venus entered the Dhanishtha (Avittam) star while it was in Capricorn.
बुध-शुक्र-राहु की युति ने खोल दिया खजाना, 3 राशियां होंगी मालामाल

वृषभ राशि

यह गोचर आपके कर्म और प्रतिष्ठा के क्षेत्र को प्रभावित करेगा. काम का दबाव बढ़ेगा, लेकिन मेहनत का फल भी मिलेगा. सीनियर्स से टकराव से बचें. पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखना ज़रूरी होगा. 

 धनु राशि

मंगल का यह गोचर आपकी वाणी और कम्युनिकेशन को तेज करेगा.  आप अपनी बात दमदार तरीके से रख पाएंगे, लेकिन कटु शब्द रिश्तों में दूरी ला सकते हैं.  छोटी यात्राओं के योग बनेंगे.  भाई-बहनों से जुड़ा कोई मामला सामने आ सकता है. 

मंगल को कैसे करें मजबूत

Advertisement

ज्योतिष में मंगल को अग्नि तत्व से जोड़ा जाता है.  यह आपकी इच्छाशक्ति, आत्मबल और नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है. अगर मंगल मजबूत हो, तो व्यक्ति साहसी, आत्मनिर्भर और एक्शन लेने वाला होता है. 

अगर मंगल कमजोर हो, तो जल्दबाजी, गुस्सा और गलत फैसलों की प्रवृत्ति बढ़ जाती है. कुंडली में अगर मंगल 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में हो, तो वैवाहिक जीवन में रुकावटें, देरी या मतभेद देखने को मिल सकते है. मंगल नुकसान नहीं करता, बल्कि आपके स्वभाव में अति-आक्रामकता ला देता है. 

 मंगल शांति और मजबूती के उपाय

मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं.  “ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें.  लाल मसूर, गुड़ या तांबे का दान करें.  क्रोध पर नियंत्रण रखें और नियमित व्यायाम करें.  ज़रूरतमंदों को लाल वस्त्र या भोजन कराएं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement