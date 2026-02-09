Mangal Gochar 2026 Rashifal: 23 फरवरी से होगा मंगल का कुंभ में प्रवेश, इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत!

Mangal Gochar 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष में मंगल ग्रह को ऊर्जा, साहस और पराक्रम का प्रतीक माना जाता है. इन्हें ग्रहों का सेनापति कहा जाता है, जो व्यक्ति के आत्मविश्वास, जमीन-जायदाद, वाहन और रियल एस्टेट से जुड़े मामलों पर विशेष प्रभाव डालते हैं. जब किसी की कुंडली में मंगल मजबूत होते हैं, तो वह व्यक्ति निर्णय लेने में तेज और कार्यों में सक्रिय माना जाता है.

द्रिक पंचांग के अनुसार, 23 फरवरी 2026 से मंगल ग्रह मकर राशि से निकलकर शनि की दूसरी राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे. शनि को कर्मफलदाता और न्याय का ग्रह कहा जाता है. ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार मंगल और शनि के स्वभाव में अंतर होता है, इसलिए मंगल का शनि की राशि में जाना सामान्य तौर पर चुनौतीपूर्ण माना जाता है. कुछ राशियों के लिए यह समय विशेष लाभ लेकर आ सकता है. इस गोचर के दौरान कम से कम 3 राशियों को करियर, व्यापार और धन के क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. आइए जानते हैं कौन सी राशियां हैं.

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए यह गोचर उत्साह और सफलता लेकर आ सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत साफ नजर आएगी. नए अवसर मिल सकते हैं. यदि आप नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं, तो समय आपके पक्ष में रहेगा. संपत्ति या वाहन खरीदने का विचार भी सफल हो सकता है. विरोधियों पर जीत मिलने और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं. हालांकि, काम के दबाव में स्वास्थ्य की अनदेखी न करें.

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों को इस अवधि में आर्थिक लाभ मिल सकता है. नौकरी में तरक्की या व्यापार में वृद्धि के योग बन रहे हैं. पुराने निवेश से फायदा मिलने की संभावना है. सामाजिक प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी होगी. परिवार में सामंजस्य बना रहेगा. मानसिक संतुलन बेहतर रहेगा. प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई फैसला लेना चाहते हैं, तो सोच-समझकर आगे बढ़ें, समय सहयोगी रहेगा.

धनु राशि

धनु राशि के लिए यह समय कामकाज के लिहाज से अनुकूल साबित हो सकता है. आपके प्रयासों का फल जल्दी मिल सकता है. व्यापार करने वालों को नए सौदे और ग्राहकों से लाभ होगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रमोशन या वेतन वृद्धि के संकेत हैं. इस दौरान आत्मविश्वास बढ़ेगा. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. परिवार और दोस्तों के साथ संबंध भी मजबूत रहेंगे.

