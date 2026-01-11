Makar Sankranti 2026 Rashifal: मकर संक्रांति पर बनेगा ग्रहों का महासंयोग! इन राशियों को होगा लाभ, बनेंगे बिगड़े काम

Makar Sankranti 2026 Rashifal: हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही विशेष माना जाता है. इस दिन सूर्यदेव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसी कारण मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है. उत्तरभारत में इस पर्व को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है. शास्त्रों के अनुसार, मकर संक्रांति पर दान करना बहुत ही विशेष और शुभ माना जाता है, जिससे जातक को धनधान्य की प्राप्ति होती है.

द्रिक पंचांग के अनुसार, मकर संक्रांति का पर्व इस बार 14 जनवरी को मनाया जाएगा. ज्योतिषियों के मुताबिक, मकर संक्रांति बहुत ही विशेष रहने वाली है क्योंकि इसी दिन अनुराधा नक्षत्र का संयोग बनेगा, सर्वार्थसिद्धि योग और सूर्य-शुक्र की युति से शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण होगा. इनके अलावा, खरमास का समापन भी होगा. तो आइए जानते हैं कि मकर संक्रांति से किन राशियों का गोल्डन टाइम शुरू होगा.

मेष

मकर संक्रांति से मेष वालों के काम में तेजी आएगी. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या प्रमोशन का संकेत मिल सकता है. जो काम लंबे समय से अटके थे, उनमें अब सफलता मिलने लगेगी. अधिकारियों और पिता पक्ष से सहयोग मिलेगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा.

सिंह

यह मकर संक्रांति सिंह राशि वालों का भाग्य मजबूत होगा. शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और विदेश यात्रा से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल है. धार्मिक कार्यों में मन लगेगा. किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह आपके काम आएगी. धन के मामले में सोच-समझकर लिया गया फैसला लाभ देगा.

वृश्चिक

वृश्चिक राशि वालों के लिए मकर संक्रांति से आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे बेहतर होगी. अचानक धन लाभ या रुका हुआ पैसा मिलने के योग हैं. पारिवारिक तनाव कम होगा. मानसिक रूप से राहत महसूस करेंगे. इस समय निवेश या कर्ज से जुड़ा कोई पुराना मामला सुलझ सकता है.

मकर

मकर संक्रांति से आय के नए स्रोत बन सकते हैं. व्यापारियों के लिए मुनाफे के संकेत हैं. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी. रुके हुए प्लान दोबारा शुरू हो सकते हैं.

