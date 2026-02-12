scorecardresearch
 
Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि की रात बदल जाएगी किस्मत! करें ये खास उपाय

Mahashivratri 2026:महाशिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित प्रमुख हिंदू पर्व है, जो फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है. इस दिन भक्त उपवास रखकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं. मान्यता है कि सच्ची श्रद्धा से पूजा करने पर सुख, शांति और समृद्धि मिलती है.

महाशिवरात्रि उपाय

Mahashivratri 2026 Upay In Hindi:  साल 2026 में महाशिवरात्रि 15 फरवरी को मनाई जाएगी. शिवभक्तों के लिए महाशिवरात्रि आस्था की रात मानी जाती है. यही कारण है कि लोग इस दिन अपनी परेशानियों के समाधान के लिए विशेष उपाय करते हैं. ज्योतिष शास्त्र और शिव पुराण में यह जिक्र है कि इस तिथि पर किए गए सरल उपाय जल्दी प्रभाव दिखाते हैं. खास तौर पर शमी वृक्ष के पत्तों को इस दिन अत्यंत शुभ माना गया है. 

महाशिवरात्रि पर शमी पत्र का आध्यात्मिक महत्व

शिव पुराण के अनुसार शमी वृक्ष को नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाला माना गया है. धार्मिक मान्यताओं में शमी पत्र को साहस, सुरक्षा और शुभ ऊर्जा का प्रतीक बताया गया है. भगवान शिव को शमी के पत्ते अर्पित करने से पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है. इसी वजह से महाशिवरात्रि के दिन शमी से जुड़े उपाय विशेष फलदायी माने जाते हैं. 

धन वृद्धि के लिए शमी पत्र का उपाय

आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए महाशिवरात्रि के दिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें. नजदीकी शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल, दूध और गंगाजल से अभिषेक करें. इसके बाद 5 या 7 शमी के पत्ते  श्रद्धापूर्वक अर्पित करें. पूजा समाप्त होने पर एक शमी पत्र घर लाकर तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रखें. मान्यता है कि इससे आय के स्रोत मजबूत होते हैं . इससे आपका अटका हुआ धन वापस मिलने की संभावनाएं बनती हैं. 

विवाह में आ रही देरी दूर करने हेतु शमी उपाय

यदि विवाह में बार-बार अड़चनें आ रही हों तो महाशिवरात्रि की रात्रि शिव-पार्वती की संयुक्त पूजा करें. शिवलिंग पर 11 शमी पत्र अर्पित करें. पूरे मन से योग्य जीवनसाथी की कामना करें. धार्मिक विश्वास है कि इस उपाय से विवाह से जुड़ी बाधाएं धीरे-धीरे समाप्त होने लगती हैं.

कर्ज से राहत पाने के लिए शमी पत्र के उपाय

आर्थिक बोझ कम करने के लिए संध्या समय भगवान शिव की पूजा करें. पूजन के दौरान 5 शमी पत्र अर्पित करें. उनमें से 2 पत्तों को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में सुरक्षित रखें. यदि कर्ज अधिक हो तो शमी पत्र के साथ साबुत सुपारी और अक्षत भी चढ़ाएं. ऐसा करने से आर्थिक तनाव कम होने और परिस्थितियों के सुधरने की मान्यता है. 

करियर और व्यवसाय में उन्नति के लिए शमी उपाय

नौकरी या व्यापार में आ रही रुकावटों से निजात पाने के लिए महाशिवरात्रि की रात शिवलिंग पर 21 शमी पत्र अर्पित करें. इसके साथ शिव चालीसा का पाठ करें.अगले दिन एक शमी पत्र अपने पर्स या बैग में रखें. मान्यता है कि इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और करियर व व्यवसाय में नए अवसर मिलने लगते हैं.
 

