Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि से पहले सपने में दिखें ये संकेत, तो समझें आने वाली है खुशखबरी!

Mahashivratri 2026: हिंदू पंचांग के मुताबिक महाशिवरात्रि हर साल फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है. यह दिन भगवान शिव के भक्तों के लिए बहुत खास और पवित्र माना जाता है. शिव पुराण में बताया गया है कि इसी दिन भगवान शिव ने पहली बार लिंग स्वरूप प्रकट किया था, इसलिए इस तिथि का धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है.

देश के अलग-अलग हिस्सों में श्रद्धालु इस दिन व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल और दूध से अभिषेक करते हैं, बेलपत्र चढ़ाकर पूजा करते हैं. मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन सच्चे मन से की गई भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं. इस बार 15 फरवरी की रात महाशिवरात्रि की रात होगी.

धार्मिक मान्यताओं और ज्योतिष के अनुसार, महाशिवरात्रि से पहले अगर सपने में भगवान शिव या उनसे जुड़ी वस्तुएं दिखाई दें, तो इसे शुभ संकेत माना जाता है. ऐसे सपने आने वाले समय में अच्छे बदलाव की ओर इशारा करते हैं.

सपने में शिवलिंग पर अभिषेक करते देखना

स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आप खुद को सपने में शिवलिंग पर जल या दूध चढ़ाते हुए देखते हैं, तो यह बहुत शुभ माना जाता है. इसका अर्थ है कि भगवान शिव की कृपा आप पर बनने वाली है. यह संकेत देता है कि आपकी परेशानियां धीरे-धीरे कम होंगी.

सपने में नंदी महाराज का दिखाई देना

नंदी महाराज भगवान शिव के वाहन और परम भक्त माने जाते हैं. यदि वे आपको सपने में दिखाई दें, तो इसे अच्छा संकेत समझा जाता है. विश्वास है कि नंदी भक्तों की प्रार्थना भगवान शिव तक पहुंचाते हैं. इसलिए ऐसा सपना आपकी प्रार्थनाओं के पूर्ण होने का संकेत हो सकता है.

सपने में शिवलिंग के दर्शन होना

अगर आप सपने में सिर्फ शिवलिंग के दर्शन करते हैं, तो यह भी बहुत शुभ माना जाता है. यह सपना भाग्य खुलने का संकेत देता है. इसका मतलब है कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं, रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं, लंबे समय से चल रही समस्याएं समाप्त हो सकती हैं.

सपने में बेलपत्र दिखाई देना

बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है. अगर महाशिवरात्रि के आसपास या किसी भी समय सपने में बेलपत्र दिखाई दे, तो इसे धन और समृद्धि का संकेत माना जाता है. इसका अर्थ है कि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है और घर में खुशहाली बढ़ सकती है.



