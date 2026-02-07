scorecardresearch
 
Mahashivratri 2026 Rashifal: 15 फरवरी से इन राशियों को होगा जबरदस्त फायदा, मंगल समेत चंद्रमा भी करेंगे गोचर!

Mahashivratri 2026 Rashifal: 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि के दिन मंगल, बुध और चंद्र ग्रह विशेष गोचर करेंगे. इस दुर्लभ ज्योतिषीय संयोग का असर सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन वृषभ, कर्क और तुला राशि के लिए यह दिन खास लाभदायक रह सकता है.

महाशिवरात्रि पर मंगल बुध और चंद्रमा करेंगे गोचर (Photo: ITG)
Mahashivratri 2026 Rashifal: भगवान शिव को समर्पित महाशिवरात्रि का पर्व भक्तों के लिए बेहद खास होता है. कई लोग इस दिन निर्जला या फलाहार व्रत रखते हैं, तो कई श्रद्धालु रातभर जागकर शिवलिंग का अभिषेक और मंत्र जाप करते हैं. साल 2026 में महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026, रविवार को मनाई जाएगी. इस बार यह दिन केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि ज्योतिषीय रूप से भी महत्वपूर्ण रहने वाला है.

द्रिक पंचांग के अनुसार, इस बार महाशिवरात्रि बहुत ही विशेष रहने वाली है. दरअसल, इस दिन तीन बड़े ग्रह अपनी स्थिति बदलेंगे. मंगल धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे और रात के समय बुध पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे. इन तीनों ग्रहों की चाल का असर सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन खास तौर पर 3 राशियों के लिए यह दिन शुभ संकेत लेकर आ सकता है.

वृषभ राशि

महाशिवरात्रि के दिन ग्रहों की अनुकूल स्थिति वृषभ राशि वालों को मानसिक राहत दे सकती है. पिछले कुछ समय से चली आ रही चिंताओं में कमी आएगी. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर महसूस होगी. खर्चो पर भी नियंत्रण बना रहेगा. रिश्तों में भी मधुरता बढ़ेगी. जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके बीच समझ और विश्वास मजबूत होगा. सेहत सामान्य रहेगी और ऊर्जा बनी रहेगी. 

कर्क राशि

कर्क राशि के लिए यह महाशिवरात्रि बेहद सकारात्मक परिणाम दे सकती है. सिंगल लोगों के जीवन में विवाह प्रस्ताव आगे बढ़ सकते हैं.  विवाहित लोगों को अपने जीवनसाथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे संबंध और मजबूत होंगे. अगर किसी की तबीयत खराब है तो उस जातक की सेहत अच्छी हो जाएगी. आर्थिक रूप से भी स्थिति संभली हुई रहेगी. अचानक लाभ की संभावना बन सकती है. 

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए यह समय उपलब्धियों का संकेत देता है. नौकरीपेशा लोगों को उनके काम की सराहना मिल सकती है. लंबे समय से की गई मेहनत का परिणाम अब सामने आ सकता है. घर-परिवार के मामलों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. पारिवारिक रिश्ते सही रहेंगे. यदि बच्चों से जुड़ा कोई विषय अटका हुआ था, तो अब उसमें सहमति या समाधान निकल सकता है. 

