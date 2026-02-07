scorecardresearch
 
Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर 300 साल बाद दुर्लभ संयोग, इन 3 राशियों पर जमकर होगी धनवर्षा

15 फरवरी को फाल्गुन कृष्ण पक्ष की महाशिवरात्रि मनाई जाएगी. इस दिन 300 साल बाद दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है. यह शुभ योग तीन राशियों के लिए बेहद शुभ और फलदायी माने जा रहे हैं.

महाशिवरात्रि पर करीब 300 साल बाद एक दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है. (Photo: ITG)
Mahashivratri 2026: फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की महाशिवरात्रि 15 फरवरी को मनाई जाएगी. भगवान शिव को समर्पित यह पर्व इस बार बहुत खास रहने वाला है. ज्योतिष गणना के अनुसार, महाशिवरात्रि पर करीब 300 साल बाद एक दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है. इस बार महाशिवरात्रि पर एकसाथ 8 शुभ योग रहेंगे. इस दिन सूर्य, बुध और शुक्र का त्रिग्रही योग रहेगा. इसके अलावा, व्यतिपात योग, वरियान योग, ध्रुव योग भी रहेगा. सूर्य-बुध कुंभ राशि बुधादित्य राजयोग बनाएंगे. शुक्र-बुध लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाएंगे. सूर्य-शुक्र शुक्रादित्य राजयोग बनाएंगे. महाशिवरात्रि श्रवण नक्षत्र में पड़ रही है, जो भगवान शिव का प्रिय नक्षत्र भी है.

मेष राशि
महाशिवरात्रि पर बन रहा ये दुर्लभ संयोग मेष राशि वालों के लिए धन और उन्नति के नए रास्ते खोल सकता है. करियर-कारोबार में उन्नति की रफ्तार बढ़ेगी. आपको आर्थिक समस्याओं से राहत मिलने वाली है. कहीं फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है. आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों की पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी. स्वास्थ्य में चल रही दिक्कतें दूर होंगी. शत्रुओं पर विजय हासिल करेंगे. आपकी रणनीतियां कारगर सिद्ध हो सकती हैं.

कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए यह महाशिवरात्रि नए कार्यों की शुरुआत के लिए बेहद शुभ मानी जा रही है. नया काम, दुकान, फैक्ट्री आदि खोलने के लिए समय बहुत अच्छा दिख रहा है. भगवान शिव की कृपा से नए काम का श्रीगणेश हो सकता है. व्यापार से जुड़े लोगों को विस्तार और मुनाफे के अवसर मिलेंगे. लंबे समय से रुकी योजनाएं गति पकड़ेंगी. करियर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. आपके मन की कोई बड़ी और पुरानी इच्छा पूरी होने का समय आ गया है.

वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों के लिए महाशिवरात्रि का दिन करियर में बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है. नौकरीपेशा जातकों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं. अपनी क्रिएटिविटी के दम पर आप ऊंचा मुकाम हासिल करेंगे. कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा और अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर हो सकती है, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. आपके खर्चे कम होंगे और बचत में वृद्धि संभव है.

---- समाप्त ----
