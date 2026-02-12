Maha Shivratri 2026: भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं ये 4 राशियां, महाशिवरात्रि से शुरू होगा गोल्डन टाइम

Maha Shivratri 2026: फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आने वाली महाशिवरात्रि को भगवान शिव की सबसे पवित्र रात माना जाता है. मान्यता है कि इसी दिन शिव और पार्वती का दिव्य मिलन हुआ था. इसलिए इस दिन शिवभक्त व्रत रखते हैं, रात भर जागकर पूजा करते हैं और मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं. कई जगहों पर शिव बारात भी निकाली जाती है. साल 2026 में महाशिवरात्रि 15 फरवरी को मनाई जाएगी. ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस बार कुछ राशियों के लिए यह दिन खास तौर पर शुभ संकेत लेकर आ रहा है. माना जाता है कि इन राशियों पर भगवान शिव की विशेष कृपा बनी रहती है.

वृषभ राशि

महाशिवरात्रि के आसपास वृषभ राशि के लोगों को आर्थिक मामलों में राहत मिल सकती है. रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है. घर-परिवार में चल रही चिंता कम होगी और मन हल्का महसूस करेगा. कार्यक्षेत्र में भी स्थिति धीरे-धीरे आपके पक्ष में जाती दिख सकती है.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए यह समय नई उम्मीदें लेकर आ सकता है. नौकरी या कारोबार में सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं. आय बढ़ने के संकेत हैं और किसी पुराने प्रयास का अच्छा परिणाम मिल सकता है. परिवार के साथ संबंध बेहतर होंगे और मानसिक संतुलन बना रहेगा.

मकर राशि

मकर राशि के जातकों को लंबे समय से चली आ रही परेशानियों से राहत मिल सकती है. कोई अच्छी खबर मिल सकती है जो मन को प्रसन्न कर दे. धन से जुड़ी स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है. आत्मविश्वास में भी वृद्धि देखने को मिलेगी.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए यह महाशिवरात्रि तरक्की के संकेत दे सकती है. करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं. आय में सुधार संभव है और पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है. परिवार में शांति और सहयोग का माहौल रहेगा.

