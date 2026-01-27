scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Magh Purnima 2026: पवित्र स्नान का आखिरी अवसर! फिर 1 साल नहीं मिलेगा मौका, जानें माघ पूर्णिमा का मुहूर्त

माघ पूर्णिमा का स्नान 1 फरवरी दिन रविवार को होगा. इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त और रवि पुष्य योग में पवित्र स्नान करना सबसे उत्तम होगा. स्नान के बाद आप पूजा-पाठ और दान-धर्म के कार्य कर सकते हैं.

Advertisement
X
माघ पूर्णिमा पर किया गया स्नान और दान शीघ्र फल देने की क्षमता रखता है. (Photo: PTI)
माघ पूर्णिमा पर किया गया स्नान और दान शीघ्र फल देने की क्षमता रखता है. (Photo: PTI)

Magh Purnima 2026 Date: माघ पूर्णिमा आने वाली है. इसे माघी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है. यह दिन माघ मास में किए जाने वाले पवित्र स्नान का अंतिम अवसर माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, माघ पूर्णिमा पर किया गया स्नान और दान शीघ्र फल देने की क्षमता रखता है. इस दिन दान, जप और पुण्य कर्मों का विशेष महत्व बताया गया है. आइए जानते हैं कि इस साल माघ पूर्णिमा का स्नान किस दिन पड़ रहा है और स्नान के लिए सबसे अच्छे मुहूर्त क्या हैं.

माघ पूर्णिमा 2026
हिंदू पंचांग के अनुसार, वर्ष 2026 में माघ पूर्णिमा की तिथि 1 फरवरी को सुबह 05.52 बजे शुरू होगी और 2 फरवरी को सुबह 03.38 बजे इसका समापन होगा. उदया तिथि के आधार पर माघ पूर्णिमा का स्नान 1 फरवरी दिन रविवार को ही किया जाना उचित होगा. इस बार माघ पूर्णिमा इसलिए भी खास है, क्योंकि दिन रविवार पड़ रहा है. रविवार सूर्य का दिन है और सूर्य इस वक्त उत्तरायण के हैं. शास्त्रों में उत्तरायण को देवताओं का काल बताया गया है.

स्नान-दान के सबसे अच्छे मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05.24 बजे से सुबह 06.17 बजे तक
रवि पुष्य योग- सुबह 07.09 बजे से सुबह 11.58 बजे तक

सम्बंधित ख़बरें

magh purnima 2026 rashifal
माघ पूर्णिमा से इन 4 राशियों को रहना होगा सतर्क, अगले 1 महीने हो सकती है धन हानि
Magh Purnima 2026
शुक्र उदय, सर्वार्थ सिद्धि योग... माघ पूर्णिमा पर बन रहे ये 4 शुभ संयोग
Magh Purnima 2025 (Photo: Getty Images)
सर्वार्थसिद्धि योग में मनेगी माघ पूर्णिमा, इन 3 राशियों के लोग जमकर कमाएंगे पैसा
Holy Snan 2026
1 या 2 फरवरी कब है माघ पूर्णिमा? नोट कर लें सही तिथि और शुभ मुहूर्त
डिप्टी सीएम ने प्रयागराज डीएम को रोटी बनाने पर नसीहत दी है. (Photo: ITG)
'सतुआ बाबा की रोटी के चक्कर में न पड़ो...' प्रयागराज डीएम को डिप्टी सीएम ने दी नसीहत, Video वायरल

माघ पूर्णिमा की पूजा विधि
माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और चंद्र देव की पूजा करने का विधान है. धार्मिक शास्त्रों के अनुसार, इस दिन व्रत, स्नान और दान करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति प्राप्त मिल जाती है. माघ पूर्णिमा की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी, सरोवर या तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान करें. पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करें. यदि नदी में स्नान संभव न हो, तो घर पर ही स्नान के जल में गंगाजल मिलाकर स्नान किया जा सकता है.

Advertisement

स्नानादि के बाद व्रत का संकल्प लें और विधिवत पूजा आरंभ करें. सबसे पहले कलश स्थापित कर भगवान गणेश की आराधना करें. इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें. फिर शाम के वक्त चंद्र देव का पूजन करें और संध्या काल में चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करें. आखिर में पूर्णिमा व्रत कथा या सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करें. इसके बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार, गरीबों, जरूरतमंदों का दान-दक्षिणा दें. आप गर्म कम्बल, गुड़, तिल, घी या खाने की चीजों का दान करें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    इंडिया ईयू ट्रेड डील
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement