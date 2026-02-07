scorecardresearch
 
Lakshmi Narayan Yog: बन गया 2026 का सबसे शक्तिशाली योग, 3 राशियों के लिए शुभ

Laxmi Narayan Yog 2026: लक्ष्मी नारायण योग 2026 मेष, मिथुन और तुला राशि के जातकों के लिए धन, सफलता और सुख-समृद्धि लेकर आ सकता है. सही निर्णय और सकारात्मक सोच से इस शुभ समय का पूरा लाभ उठाया जा सकता है.

Laxmi Narayan Yog 2026: वैदिक ज्योतिष में बनने वाले राजयोग व्यक्ति के जीवन में बड़े बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं.  वर्ष 2026 में एक ऐसा ही विशेष और शुभ योग बन रहा है, जिसे लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है. यह योग तब बनता है जब बुद्धि, व्यापार और वाणी के कारक बुध और धन, सुख व वैभव के दाता शुक्र एक साथ आते हैं. इस बार खास बात यह है कि बुध और शुक्र की युति कुंभ राशि में हो रही है, जहां पहले से ही राहु विराजमान हैं. ऐसे में त्रिग्रही योग के साथ-साथ लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है.

दृक पंचांग के अनुसार 6 फरवरी 2026 को रात 1 बजकर 15 मिनट पर शुक्र कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां बुध और राहु पहले से मौजूद हैं. यह शुभ योग 2 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा. चंद्र राशि के आधार पर किए गए इस विश्लेषण के अनुसार मेष, मिथुन और तुला राशि के जातकों को इस दौरान विशेष लाभ मिल सकता है.

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए लक्ष्मी नारायण योग करियर और धन के लिहाज से बेहद शुभ साबित हो सकता है. इस दौरान नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापारियों को नए सौदे और लाभ के अवसर मिलेंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आय के नए स्रोत बन सकते हैं. साथ ही सामाजिक मान-सम्मान में भी वृद्धि होगी.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह योग नौवें भाव में बन रहा है, जो भाग्य और धर्म का भाव माना जाता है. इस दौरान भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है. रुके हुए काम पूरे होंगे. धन लाभ के योग बनेंगे. उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और विदेश से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है. यात्रा से लाभ होगा.  गुरुजनों का सहयोग प्राप्त होगा.

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए यह योग पंचम भाव में बन रहा है. पंचम भाव बुद्धि, प्रेम, संतान और रचनात्मकता से जुड़ा होता है. इस दौरान निवेश से लाभ मिल सकता है. प्रेम संबंध मजबूत होंगे और वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी. विद्यार्थियों के लिए यह समय खास रहेगा. संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है.

