Lakshmi Narayan Rajyog 2026: 17 जनवरी को बनेगा लक्ष्मी नारायण राजयोग! इन 4 राशियों को मिलेगी सफलता

Lakshmi Narayan Rajyog 2026: जनवरी 2026 में ज्योतिष के अनुसार एक बेहद शुभ संयोग बनने जा रहा है. करीब 46 महीनों के बाद शुक्र और बुध एक बार फिर मकर राशि में एक साथ आ रहे हैं, जिससे लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण होगा. 13 जनवरी को शुक्र मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं और 17 जनवरी को बुध के वहां पहुंचते ही मकर राशि में लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा. इससे पहले ऐसा संयोग साल 2022 में देखने को मिला था.

ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मी नारायण राजयोग को धन, ऐश्वर्य और करियर में उन्नति देने वाला माना जाता है. इस योग के प्रभाव से आमदनी बढ़ती है, भौतिक सुख-सुविधाओं में इजाफा होता है और जीवन में स्थिरता आती है. खास बात यह है कि इस बार यह योग वृषभ और कर्क समेत चार राशियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकता है. आइए जानते हैं इन राशियों पर इसका असर कैसा रहेगा.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए यह राजयोग भाग्य को मजबूत करने वाला रहेगा. इस दौरान किस्मत आपका पूरा साथ दे सकती है. परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा का योग बन सकता है. पिता या किसी वरिष्ठ व्यक्ति के सहयोग से आपको फायदा मिलेगा. नया बिजनेस शुरू करने या किसी अहम समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए समय अनुकूल है. विदेश से जुड़े कामों में सफलता मिलने की संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. कार्यस्थल पर भी सहयोगियों का अच्छा साथ मिलेगा.

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए यह योग रिश्तों और साझेदारी से जुड़े मामलों में शुभ परिणाम देगा. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी. जो लोग विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं. घर में किसी शुभ या मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. साझेदारी में किया गया काम लाभ देगा.

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए यह समय सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी कराने वाला रहेगा. घर, वाहन या प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई इच्छा पूरी हो सकती है. माता या मामा पक्ष से सहयोग मिलने के संकेत हैं, जिससे आर्थिक स्थिति सुधरेगी. संपत्ति में निवेश के लिए समय अनुकूल माना जा रहा है. व्यापार से जुड़ी यात्राएं लाभदायक साबित हो सकती हैं और करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे.

मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए यह राजयोग सबसे अधिक प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि यह आपकी ही राशि में बन रहा है. इस दौरान भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है. करियर में तेजी से तरक्की के योग बन रहे हैं. नौकरी करने वालों को प्रमोशन या सैलरी बढ़ने की खुशखबरी मिल सकती है. धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे और पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई फायदा भी मिल सकता है. कुल मिलाकर यह समय आपके लिए उपलब्धियों से भरा रहेगा.

