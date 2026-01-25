Kumbh Rashi February 2026: राहु-शनि ने बहुत किया नुकसान! अब फरवरी में मौज काटेंगे कुंभ राशि के लोग, बनेंगे 4 राजयोग

Kumbh Rashi February 2026: फरवरी का महीना कुंभ राशि के लिए बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है. राहु काफी समय से इस राशि में बैठा है. इसके अलावा, इस राशि पर शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव भी है. ऐसे में कुंभ राशि पर संकट का समय चल रहा है. लेकिन फरवरी के महीने में साढ़ेसाती और राहु दोनों का प्रभाव बेअसर होने वाला है. दरअसल इस राशि में एक नहीं बल्कि चार-चार बड़े ग्रह आकर बैठने वाले हैं. कुछ शुभ राजयोग भी इस राशि में बनेंगे. इससे कुंभ राशि वालों को कई तरह के लाभ मिल सकते हैं.

3 फरवरी को बुध कुंभ राशि में गोचर करेंगे. इसके बाद 6 फरवरी को शुक्र, 13 को सूर्य और 23 को मंगल यहां आने वाले हैं. ये चारों आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे, तब कुछ राजयोग का भी निर्माण होगा. कुंभ राशि में सूर्य-बुध बुधादित्य राजयोग बनाएंगे. सूर्य-मंगल मंगलादित्य, सूर्य-शुक्र शुक्रादित्य और बुध-शुक्र लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण करेंगे.

करियर

करियर के लिहाज से फरवरी का महीना कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है. नौकरीपेशा और व्यापारी दोनों तरह के जातकों को लाभ मिलने की प्रबल संभावना रहेगी. कार्यस्थल पर सहकर्मियों का आपको पूरा समर्थन मिलेगा. अधिकारी वर्ग भी आपके क्वालिटी वर्क से इम्प्रेस होगा. नया कारोबार या स्टार्टअप शुरू करने वालों के लिए महीने का पूर्वार्ध बहुत अच्छा दिख रहा है. यानी महीने के शुरुआत के दो सप्ताह नया काम या कोई बड़ा काम शुरू करने के लिए बहुत अनुकूल होंगे.

धनधान्य

फरवरी के महीने में आपकी आय में निरंतर वृद्धि देखने को मिल सकती है. कमाई के नए स्रोत खुलेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होती चली जाएगी. बैंकिंग से जुड़े मामलों में लाभ की संभावना दिख रही है. इसके अलावा, निवेश योजनाओं से भी अच्छा फायदा हो सकता है. महीने की शुरुआत में खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन किसी बाहरी स्रोत से धन लाभ होने की पूरी संभावना है.

रिश्ते-नाते

प्रेम संबंधों के लिहाज से यह महीना आपके लिए अनुकूल संकेत दे रहा है. फरवरी में पार्टनर के साथ आपका भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. आपसी स्नेह बढ़ेगा. समय-समय पर रोमांटिक पल साथ बिताने का आनंद लेते रहेंगे. परिवार के सदस्यों के साथ भी तालमेल बेहतर रहेगा. एक-दूसरे की राय का सम्मान करते हुए सही फैसले लेंगे. घर-परिवार में नाराज चल रहे लोगों से दोबारा स्नेह बढ़ेगा.

सेहत

वक्री बृहस्पति की दृष्टि लग्न भाव पर होने से आप अपने स्वास्थ्य को लेकर अधिक सजग रहने वाले हैं. लगातार प्रयासों से सेहत में सुधार देखने को मिल सकता है. घर के माता-पिता और बुजुर्गों की तबीयत भी अच्छी होगी. संतान के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंता लंबे समय से बनी हुई थी, वो इस महीने के मध्य तक दूर होने की संभावना है.

