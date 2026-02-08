Ketu Nakshatra Gochar 2026: केतु का अपने ही नक्षत्र में गोचर! इन 3 राशियों की बढ़ने वाली है मुश्किल

Ketu Nakshatra Gochar 2026: पाप ग्रह केतु अपने ही मघा नक्षत्र के तृतीय पद में गोचर करने वाला है. केतु 31 मई से लेकर 2 अगस्त तक मघा नक्षत्र के तृतीय पद में गोचर करने वाला है. ज्योतिषविदों का कहना है कि केतु के इस गोचर के बाद तीन राशि के जातकों की मुश्किल बढ़ सकती है. इन जातकों को करियर, कारोबार और आर्थिक मोर्चे पर नुकसान होने की संभावना रहेगी. इनके आत्मविश्वास में कमी आएगी और बने बनाए काम बिगड़ने का जोखिम रहेगा.

मेष राशि

मेष राशि के जातकों को धन से जुड़े मामलों में नुकसान हो सकता है. आर्थिक मोर्चे पर सतर्क रहने की सलाह दी जाती है. निवेश में नुकसान की आशंका है. बिना सोच-समझे कोई बड़ा आर्थिक फैसला न लें. उधार-लेन दें से बचें. इस दौरान आपके पारिवारिक सुख में कुछ कमी आ सकती है. घर का माहौल तनावपूर्ण रह सकता है. रिश्तों में गलतफहमियां या दूरी बढ़ने की संभावना है. संवाद में धैर्य और संयम रखें.

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए समय थोड़ा रहेगा. आत्मविश्वास में गिरावट आएगी. निर्णय लेने में भ्रम की स्थिति बन रहेगी. कार्यक्षेत्र में अचानक रुकावट आ सकती है. आपका कोई महत्वपूर्ण काम अटक सकता है. मान-सम्मान को ठेस पहुंच सकती है. पिता या वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मतभेद बढ़ सकते हैं, इसलिए बातचीत में संयम बरतना जरूरी होगा.

वृश्चिक राशि

मानसिक तनाव बढ़ोतरी संभव है. वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय मानसिक रूप से भारी रहेगा. बेवजह का गुस्सा, चिड़चिड़ापन और तनाव आपको परेशान कर सकता है. रिश्तो में खटास पड़ सकती है. शत्रुओं से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि वो आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं. सेहत के लिहाज से भी यह वक्त आपके लिए अनुकूल नहीं है. मानसिक अशांति की समस्या बढ़ सकती है. रोग-बीमारियों पर खर्च बढ़ सकता है.

क्या है उपाय?

इस समय धैर्य, संयम और सकारात्मक सोच सबसे बड़ा उपाय है. जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें और अपनों के साथ उचित संवाद बनाए रखें. इसके अलावा, शनिवार या मंगलवार को काले कुत्ते को रोटी दें. इसके बाद "ॐ कें केतवे नमः" मंत्र का जाप और भैरव जी की उपासना करें.

