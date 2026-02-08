scorecardresearch
 
Ketu Gochar 2026: मघा नक्षत्र में केतु का गोचर, 4 राशियां पूरे दो महीने जिएंगी शाही जिंदगी

Ketu Gochar 2026: केतु गोचर को ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन माना जाता है, क्योंकि केतु एक छाया ग्रह होते हुए भी जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है. केतु का गोचर व्यक्ति के जीवन में वैराग्य, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक जागृति को बढ़ाता है.

Ketu Pada Nakshatra gochar 2026 Effect On Zodiac Sign: 31 मई 2026, रविवार को रात 02:28 बजे केतु मघा नक्षत्र के तृतीय पद में प्रवेश करेंगे. केतु  2 अगस्त 2026 तक इसी पद में गोचर करेंगे. ज्योतिष के अनुसार केतु का यह गोचर कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ और लाभकारी साबित हो सकता है. इस दौरान चार राशियों के जातकों को लगभग दो महीने तक आर्थिक लाभ, करियर में प्रगति और मानसिक शांति का अनुभव हो सकता है. साथ ही इन लोगों का झुकाव अध्यात्म और धार्मिक गतिविधियों की ओर भी बढ़ेगा.

वृषभ राशि

केतु का यह गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना जा रहा है. इस समय कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं. लाभ के रास्ते खुलेंगे. नौकरीपेशा लोगों को स्थिरता का अनुभव होगा. उन्हें आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा. समाज में मान-सम्मान बढ़ सकता है. नेतृत्व क्षमता में भी निखार आएगा. साथ ही धार्मिक कार्यों और आध्यात्मिक सोच के प्रति रुचि बढ़ेगी.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए केतु का मघा नक्षत्र में गोचर अत्यंत शुभ संकेत दे रहा है. लंबे समय से चली आ रही परेशानियों से राहत मिल सकती है. व्यापार में अच्छा लाभ होने के योग हैं.  इस दौरान मानसिक शांति प्राप्त होगी. नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को सफलता मिल सकती है. यात्रा के योग भी बन रहे हैं, जो शुभ और लाभदायक साबित हो सकते हैं. 

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के जीवन में यह गोचर सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. करियर में तेजी से उन्नति होगी . धन लाभ के मजबूत योग बनेंगे. कार्यस्थल पर सम्मान और पद में वृद्धि संभव है. यह समय करियर से जुड़े बड़े और अहम फैसले लेने के लिए भी अनुकूल रहेगा. पारिवारिक तनाव दूर होगा. मन शांत रहेगा, साथ ही अध्यात्म की ओर रुझान बढ़ेगा. 

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए केतु का यह गोचर प्रगति के नए द्वार खोल सकता है. रुका हुआ धन प्राप्त होने की संभावना है.  निवेश से अच्छा लाभ मिल सकता है. करियर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. इस दौरान आध्यात्मिक स्थलों की यात्रा के योग भी बन सकते हैं, जिससे मानसिक संतुलन और शांति प्राप्त होगी. 

