scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Holi 2026: होली पर चंद्र ग्रहण का साया, 4 मार्च से पहले कर लें ये उपाय, साल भर भरी रहेगी जेब!

Holi Upay 2026:होली पर किए जाने वाले उपायों को धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत शुभ माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन किए गए छोटे-छोटे उपाय जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और सुख-समृद्धि बढ़ा सकते हैं.

Advertisement
X
होली पर ग्रहण के साये के बीच काफी असरदार होंगे ये उपाय
होली पर ग्रहण के साये के बीच काफी असरदार होंगे ये उपाय

Holi Special Remedies: होली केवल रंगों और मस्ती का त्योहार नहीं है, बल्कि यह आस्था, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा हुआ पर्व भी है.  फाल्गुन पूर्णिमा की रात होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है.  इसके अगले दिन रंगों के साथ खुशियां मनाई जाती हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होली का दिन बेहद शुभ होता है, विशेष रूप से राधा-कृष्ण की पूजा के लिए.  ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए कुछ खास उपाय जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ाते हैं और तरक्की के नए रास्ते खोलते हैं.

होली पर किए गए उपाय क्यों माने जाते हैं प्रभावशाली

धार्मिक ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार होली के दिन की गई पूजा और साधना शीघ्र फल देने वाली होती है. इस दिन भगवान श्रीकृष्ण को रंग-गुलाल, माखन-मिश्री और उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है.  कहा जाता है कि होली पर की गई आराधना जीवन की नकारात्मकता को दूर कर सौभाग्य को आकर्षित करती है. 

सम्बंधित ख़बरें

Railway Holi Special Trains
गुडन्यूज! होली के लिए रेलवे ने कर ली तैयारी, चलाई जाएंगी 1500 ट्रेनें
Falgun Month 2026
फाल्गुन आया! महाशिवरात्रि से होली तक, देखें इस महीने के व्रत-त्योहारों की पूरी लिस्ट
Nitish Kumar
Holi पर घर लौटने के लिए Nitish सरकार चलाएगी 200 बसें
फाल्गुन पूर्णिमा ग्रहण
नए साल में पूर्णिमा पर रहेगा चंद्र ग्रहण, सूतक काल के दौरान न करें ये काम
new year 2026 festivals
होली, रक्षाबंधन, दिवाली... जानें 2026 में कैसा है बड़े व्रत-त्योहारों का कैलेंडर

वर्ष 2026 में फाल्गुन पूर्णिमा 3 मार्च को है, इसी रात होलिका दहन किया जाएगा. इसके अगले दिन यानी 4 मार्च को रंगों की होली मनाई जाएगी.  चूंकि 3 मार्च को चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, इसलिए पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री जैसे बांसुरी और मोरपंख होलिका दहन से कम से कम दो दिन पहले घर ले आना शुभ माना जाता है. 

Advertisement

बांसुरी और मोरपंख का आध्यात्मिक महत्व

श्रीकृष्ण की बांसुरी और मोरपंख को प्रेम, आकर्षण और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. होली के दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें. राधा-कृष्ण की विधिपूर्वक पूजा करें.  इसके बाद इन वस्तुओं से जुड़े उपाय करना विशेष फलदायी माना जाता है. 

धन और समृद्धि बढ़ाने का उपाय

होली की सुबह घर के मंदिर में बांसुरी स्थापित करें,  श्रद्धापूर्वक उसकी पूजा करें. इसके बाद प्रतिदिन कुछ समय बांसुरी को प्रणाम करें. मान्यता है कि इस उपाय से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं ,  घर में धन-धान्य का प्रवाह बना रहता है. 

घर में शांति और सकारात्मकता के लिए

यदि घर का वातावरण तनावपूर्ण रहता है या बार-बार कलह होती है, तो होली के दिन बांसुरी की पूजा कर उसे किसी पवित्र और साफ स्थान पर रखें. ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है.  परिवार में शांति व सौहार्द बढ़ता है.

करियर और बिजनेस में आ रही रुकावटों के लिए

नौकरी या व्यापार में अड़चनें आ रही हों, तो मोरपंख को घर की पूर्व दिशा या उत्तर-पश्चिम दिशा की दीवार पर लगाएं. धार्मिक मान्यता के अनुसार इससे करियर में गति आती है.  कुंडली में राहु से जुड़ी बाधाएं भी कम होती हैं. 

वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ाने का उपाय

Advertisement

दांपत्य जीवन में मनमुटाव या दूरी महसूस हो रही हो, तो होली के दिन पति-पत्नी साथ बैठकर राधा-कृष्ण की पूजा करें.  उन्हें रंग-गुलाल और मिठाइयों का भोग लगाएं.  पूजा के बाद मोरपंख को बेडरूम में रखें.  माना जाता है कि इससे आपसी समझ, प्रेम और मधुरता में वृद्धि होती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    संसद बजट सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement