Hans–Malavya Rajyog: बनने वाला है साल का पहला हंस- मालव्य राजयोग, इन राशियों को हर क्षेत्र में मिलेगी कामयाबी

Hans–Malavya Rajyog:हंस और मालव्य राजयोग दोनों ही वे शक्तिशाली ज्योतिषीय योग हैं, जो व्यक्ति के जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव लाने वाले माने जाते हैं. यह योग 2026 के अप्रैल महीने में बनेगा.

In 2026, two major Raja Yogas, Hamsa Rajya Yoga and Malavya Raja Yoga, are going to form.
Hans–Malavya Rajyog 2026: ज्योतिषीय दृष्टि से साल 2026 बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस वर्ष एक साथ कई शुभ और प्रभावशाली राजयोगों का निर्माण होगा.  इनमें हंस महापुरुष राजयोग और मालव्य महापुरुष राजयोग प्रमुख हैं. गुरु ग्रह के अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करने से हंस राजयोग का निर्माण होगा, वहीं शुक्र ग्रह के अपनी उच्च राशि मीन में गोचर करने से मालव्य राजयोग बनेगा. ये दोनों योग वर्ष 2026 के मध्य में सक्रिय होंगे, जिससे कुछ राशियों के जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है. 

कन्या राशि: कन्या राशि वालों के लिए यह समय अत्यंत शुभ साबित हो सकता है. शुक्र देव आपकी राशि के सप्तम भाव में स्थित होकर मालव्य राजयोग का प्रभाव देंगे, जिससे वैवाहिक जीवन में सुख, साझेदारी के कामों में लाभ और व्यापार में विस्तार के योग बनेंगे. वहीं गुरु ग्रह आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में होकर हंस राजयोग का फल देंगे, जिससे आय में वृद्धि, मनचाही सफलता और सामाजिक प्रतिष्ठा में इजाफा हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या बेहतर अवसर मिलने की संभावना है. 

कुंभ राशि: कुंभ राशि के जातकों के लिए मालव्य राजयोग आपकी राशि से धन भाव (दूसरा भाव) में बनेगा, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धन संचय के नए रास्ते खुलेंगे. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और वाणी के प्रभाव से लाभ मिलेगा. वहीं हंस राजयोग आपकी राशि से छठे भाव में बनेगा, जिससे आप प्रतिस्पर्धा में विजय हासिल कर सकते हैं.  नौकरी में स्थिरता आएगी और विरोधी कमजोर पड़ सकते हैं. 

कर्क राशि: कर्क राशि वालों के लिए ये दोनों राजयोग बेहद फलदायी साबित हो सकते हैं.  हंस महापुरुष राजयोग आपकी राशि के लग्न भाव में बन रहा है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, व्यक्तित्व निखरेगा और जीवन में नई दिशा मिलेगी. वहीं मालव्य राजयोग आपकी राशि से नवम भाव (भाग्य स्थान) में बनेगा, जिससे भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.  उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा, धार्मिक कार्यों और करियर में बड़ी उपलब्धि मिलने के प्रबल योग बनेंगे.

