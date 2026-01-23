scorecardresearch
 
Navpancham Rajyog 2026: बुध बनाने वाले हैं शक्तिशाली नवपंचम राजयोग, 3 राशियों को खूब मिलेगा पैसा

Navpancham Rajyog 2026: जब नवपंचम राजयोग में गुरु और बुध जैसे शुभ ग्रह शामिल होते हैं, तो इसका प्रभाव और भी शक्तिशाली हो जाता है. गुरु ज्ञान, विस्तार और भाग्य का प्रतीक है, वहीं बुध बुद्धि, वाणी और व्यापार का कारक ग्रह माना जाता है. इन दोनों ग्रहों के नवपंचम संबंध से व्यक्ति को सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता मिलती है .

बुद्धि और भाग्य के मिलन से बनने वाला शुभ योग है नवपंचम राजयोग.(Photo: ITG)
Navpancham Rajyog 2026: वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की चाल और उनके आपसी संबंधों का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव माना जाता है.जब दो शुभ ग्रह विशेष कोण पर आकर एक-दूसरे से मिलते हैं, तो उससे बनने वाले योग जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति के संकेत देते हैं. साल 2026 में ऐसा ही एक दुर्लभ और प्रभावशाली योग बनने जा रहा है, जिसे नवपंचम राजयोग कहा जाता है.यह योग देवगुरु बृहस्पति और ग्रहों के राजकुमार बुध के संयोग से बनेगा.

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 17 फरवरी 2026 को सुबह 2 बजकर 59 मिनट पर गुरु और बुध एक-दूसरे से 120 डिग्री (नवपंचम भाव संबंध) में स्थित होंगे.इस समय गुरु मिथुन राशि में विराजमान होंगे, जबकि बुध कुंभ राशि में गोचर कर रहे होंगे.खास बात यह है कि कुंभ राशि में बुध की युति सूर्य, शुक्र और राहु के साथ भी होगी, जिससे इस योग की शक्ति और अधिक बढ़ जाएगी.

इस समय गुरु की गति अतिचारी है, यानी वे सामान्य से तेज चल रहे हैं.इसी कारण वर्ष 2026 में गुरु तीन बार राशि परिवर्तन करेंगे, जो अपने आप में एक दुर्लभ स्थिति मानी जाती है.वर्तमान में गुरु मिथुन राशि में हैं, 2 जून 2026 तक यहीं रहने वाले हैं. इसी अवधि में बना नवपंचम राजयोग सभी 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी रूप में प्रभाव डालेगा.

मीन राशि

मीन राशि के जातकों के लिए गुरु-बुध का नवपंचम राजयोग विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकता है. इस राशि के लिए गुरु चतुर्थ भाव में और बुध बारहवें भाव में गोचर कर रहे होंगे. इससे विदेश यात्रा, विदेशी संपर्कों, आयात-निर्यात, आध्यात्मिक उन्नति और गुप्त लाभ के योग बन सकते हैं. जो लोग रिसर्च, शिक्षा, अध्यात्म या मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़े हैं, उन्हें खास सफलता मिल सकती है.खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन वे खर्च भविष्य में लाभ देने वाले साबित होंगे.

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए यह योग करियर और व्यक्तित्व विकास के लिहाज़ से महत्वपूर्ण रहेगा. इस समय बुध कुंभ राशि में स्थित होकर कर्क राशि के अष्टम भाव को प्रभावित करेंगे, जबकि गुरु पंचम भाव में विराजमान होंगे. इससे बौद्धिक क्षमता में वृद्धि, रचनात्मक सोच और शिक्षा से जुड़े क्षेत्रों में सफलता के योग बनेंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.साथ ही संतान पक्ष से सुख और प्रेम संबंधों में स्थिरता आने की संभावना है.

कुंभ राशि - कुंभ राशि  के जातकों के लिए यह नवपंचम राजयोग बेहद शुभ रहेगा. लग्न भाव में बुध होने से बुद्धि, वाणी और निर्णय क्षमता मजबूत होगी. लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे.  मान-सम्मान में वृद्धि होगी.पंचम भाव में गुरु के कारण शिक्षा, करियर और रचनात्मक कार्यों में सफलता के योग बनेंगे. छात्रों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.इस योग से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. निवेश से लाभ के संकेत हैं. प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी . संतान सुख भी प्राप्त हो सकता है.

अन्य राशियों पर प्रभाव

नवपंचम राजयोग का प्रभाव सभी राशियों पर किसी न किसी रूप में देखने को मिलेगा.कहीं यह योग आर्थिक मजबूती देगा, तो कहीं करियर में नए अवसर लेकर आएगा.व्यापार, शिक्षा, मीडिया, टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा.

