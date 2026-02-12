Grahan Yuti In Kumbh Rashi 2026: 13 फरवरी को कुंभ में बनेगा ग्रहण योग, इन 4 राशियों को रहना होगा अलर्ट!

Grahan Yuti In Kumbh Rashi 2026: 13 फरवरी यानी कल सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे. ज्योतिषियों के मुताबिक, 13 फरवरी 2026 को कुंभ राशि में एक महत्वपूर्ण व विशेष युति बनने जा रही है. इस दिन सूर्य और राहु एक ही राशि में साथ होंगे. जब भी सूर्य या चंद्रमा का संबंध राहु से बनता है, तो उसे ज्योतिष में ग्रहण योग कहा जाता है. सूर्य आत्मविश्वास, पहचान और आत्मबल का प्रतीक है, जबकि राहु भ्रम, असमंजस और अचानक बदलावों से जुड़ा माना जाता है.

ऐसे में यह संयोग मानसिक उलझन, निर्णय में देरी या सामाजिक स्तर पर तनाव की स्थिति बना सकता है. हालांकि, हर व्यक्ति पर इसका प्रभाव समान नहीं होगा, लेकिन कुछ राशियों को विशेष सतर्क रहने की सलाह दी जाती है. तो आइए जानते हैं कि 13 फरवरी को बनने जा रही सूर्य राहु की युति से किन राशियों को सावधान रहना होगा.

वृषभ राशि

सूर्य राहु के ग्रहण योग से वृषभ राशि वालों को करियर के क्षेत्र में सतर्क रहना होगा. ऑफिस पॉलिटिक्स या गलतफहमी की स्थिति बन सकती है. अधिकारियों से बहस करने के बजाय शांत रहकर काम करना बेहतर रहेगा. धैर्य ही इस समय आपकी ताकत बनेगा.

सिंह राशि

सूर्य सिंह राशि का स्वामी है और राहु के साथ इसकी युति दांपत्य और साझेदारी के क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है. जीवनसाथी या बिजनेस पार्टनर के साथ मतभेद बढ़ सकते हैं. बातचीत में संयम रखें. भावनाओं में बहकर फैसला न लें.

वृश्चिक राशि

ग्रहण योग घर-परिवार और निजी जीवन को प्रभावित कर सकता है. पारिवारिक मामलों में तनाव की संभावना है. खासकर माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें.

कुंभ राशि

यह योग कुंभ राशि में ही बन रहा है, इसलिए इसका सीधा असर आप पर पड़ सकता है. सेहत को नजरअंदाज न करें. किसी भी बड़े फैसले या निवेश से पहले दो बार सोचें. जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बाद में परेशानी दे सकता है.

13 फरवरी को बनने जा रही सूर्य राहु की युति से बचाव के लिए कुछ विशेष उपाय हैं-

- रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें और उनकी स्तुति करें.

- काले तिल या मिश्रित अनाज का दान करना लाभकारी माना जाता है.

- ऊं नमः शिवाय मंत्र का शांत मन से जाप करें.

- पक्षियों को अलग-अलग प्रकार के अनाज खिलाना भी शुभ फल दे सकता है.

